وصل رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف والوفد المرافق له, إلى المدينة المنورة اليوم الخميس، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، ومعالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي، ومدير شرطة المنطقة اللواء يوسف عبدالله الزهراني, ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين.