تشير دراسات منشورة في مجلة «سيركيوليشن» (Circulation)، التابعة لجمعية القلب الأمريكية (American Heart Association)، إلى أن نماذج «التوأم الرقمي للقلب» تمثل تقدماً نوعياً في تشخيص اضطرابات القلب، إذ تعتمد على بناء نموذج ثلاثي الأبعاد يحاكي القلب بدقة، وفق ما ذكرته نتائج بحثية حديثة.
وأظهرت الدراسة، أن هذه النماذج الرقمية قادرة على التنبؤ بمناطق الخلل الكهربائي في القلب بنسبة دقة مرتفعة، إذ تمكنت من تحديد نحو 80% من مواقع الاضطرابات، كما ساعدت في تسريع الإجراءات العلاجية وتقليل مدتها.كما تعتمد التقنية على دمج بيانات التصوير الطبي مثل الرنين المغناطيسي مع النمذجة الحاسوبية لإنشاء نسخة رقمية حية من القلب، ما يتيح للأطباء اختبار سيناريوهات العلاج قبل تطبيقها فعلياً، وهو ما يُعد تحولاً نحو الطب التنبئي. وتؤكد هذه النتائج، أن «التوأم الرقمي» قد يصبح أداة رئيسية في الطب الدقيق، خصوصاً في التعامل مع الحالات المعقدة التي تتطلب دقة عالية في التشخيص والتدخل.
Published studies in the journal "Circulation," affiliated with the American Heart Association, indicate that "digital twin" models of the heart represent a qualitative advancement in diagnosing heart disorders, as stated by recent research findings.
The study showed that these digital models are capable of predicting areas of electrical dysfunction in the heart with a high degree of accuracy, managing to identify about 80% of the sites of disturbances. They also helped accelerate treatment procedures and reduce their duration. The technology relies on integrating medical imaging data, such as MRI, with computational modeling to create a live digital replica of the heart, allowing doctors to test treatment scenarios before actually applying them, which is considered a shift towards predictive medicine. These results confirm that the "digital twin" could become a key tool in precision medicine, especially in dealing with complex cases that require high accuracy in diagnosis and intervention.