توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم (الأربعاء)، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك، في حين تكون متوسطة على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وتكون الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول بعد الظهيرة شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة (10-32) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة (20-40) كم/ساعة تصل إلى (48) كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط, ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط, ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي.

أما الرياح السطحية على الخليج العربي فتكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة (20-40) كم/ساعة تصل إلى (50) كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.