اعتذر نجم نادي برشلونة رافينيا عن تصرفه تجاه جماهير أتلتيكو مدريد عقب لقاء الأمس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب «طيران الرياض ميتروبوليتانو».

وودّع برشلونة البطولة رغم فوزه 2-1، وصعد أتلتيكو مدريد مستفيداً من تفوقه 2-0 في لقاء الذهاب، ليصبح مجموع المباراتين 3-2 لصالح «الروخي بلانكوس».

تصرف مثير للجدل

وعقب نهاية اللقاء، أشار رافينيا إلى جماهير أتلتيكو مدريد بأن فريقهم سيودع دوري أبطال أوروبا من الدور التالي.

اعتذار عبر «إنستغرام»

وكتب رافينيا على موقع «إنستغرام»: «أعتذر عن تصرفي، الذي لا يتوافق مع قيمي أو شخصيتي، لقد كان تصرفاً ارتكبته في لحظة توتر، رداً على أحد المشجعين الذي لم يحترمني».

سبب غياب رافينيا

وغاب رافينيا عن مباراتي أتلتيكو مدريد بسبب معاناته من إصابة عضلية تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب البرازيل في فترة التوقف الدولي.