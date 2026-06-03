يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بطموح الدفاع عن إنجازه التاريخي في كأس العالم FIFA قطر 2022، عندما وصل إلى الدور نصف النهائي كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز.



ويسعى بطل القارة الإفريقية لتأكيد مكانته العالمية التي وصل إليها بتواجده في المركز الثامن على العالم في التصنيف الحالي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».



وسيشارك المغرب في النسخة المونديالية القادمة للمرة السابعة في تاريخه، والثالثة تواليا، حيث سبق وشارك في المونديال أعوام (1970، 1986، 1994، 1998، 2018، 2022)، فيما ضمن تأهله لكأس العالم 2026 مبكرا بعد تصدره مجموعته في التصفيات الأفريقية، ليكون أول منتخب أفريقي يحجز مقعده في النهائيات.



وأوقعت قرعة المونديال المرتقب، المغرب في مجموعة قوية تضم البرازيل وإسكتلندا وهايتي، حيث سيبدأ مشواره بمواجهة المنتخب البرازيلي يوم 13 يونيو الجاري، ثم يلتقي أسكتلندا يوم 19 يونيو، قبل أن يختتم دور المجموعات أمام هايتي يوم 24 من الشهر نفسه.



ويطمح المنتخب المغربي لتكرار مسيرته التاريخية على غرار ما فعل في كأس العالم FIFA قطر 2022 عندما قدم أفضل مسيرة لمنتخب عربي في النهائيات، استهلها بالتعادل السلبي أمام منتخب كرواتيا، وصيف بطل العالم في نسخة 2018، وأعقبها بانتصار تاريخي على بلجيكا بهدفين دون رد، ثم الفوز على كندا بهدفين مقابل هدف، ليحسم صدارة المجموعة السادسة برصيد سبع نقاط.



وفي الدور ثمن النهائي، واجه منتخب إسبانيا في واحدة من أبرز مباريات البطولة، حيث انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم المغرب المواجهة بركلات الترجيح بنتيجة (3 - 0).



وفي ربع النهائي تمكن المنتخب المغربي من إقصاء البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، بتغلبه عليه بهدف دون رد، ليتأهل لنصف النهائي محققا إنجازا تاريخيا غير مسبوق، قبل أن يخسر أمام فرنسا حاملة لقب مونديال 2018 بهدفين دون رد.



وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع خسر أمام كرواتيا بهدفين لهدف لينهي البطولة في المركز الرابع.



ويمثل كأس العالم 2026 فرصة جديدة للمغرب من أجل تعزيز مكانته كقوة كروية صاعدة على المستوى الدولي، خصوصا مع الاستعداد لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.



ويعتمد المنتخب المغربي تحت قيادة مدربه الوطني محمد وهبي الذي تولى المهمة خلفا للمدرب السابق وليد الركراكي، على مجموعة مميزة من اللاعبين الذين تألقوا في السنوات الأخيرة، يتقدمهم أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وأفضل لاعب في قارة إفريقيا 2025، وإبراهيم دياز لاعب ريال مدريد الإسباني وهداف كأس الأمم الأفريقية في نسختها الأخيرة، وياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، والفائز بجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا، إلى جانب عدد من المواهب المميزة التي برزت في الدوريات الأوروبية، مثل عبد الصمد الزلزولي جناح ريال بيتيس الإسباني، ونصير مزراوي مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأيوب الكعبي مهاجم أولمبياكوس اليوناني، وغيرهم من العناصر التي تطمح لإنجاز جديد للكرة المغربية.



وتترقب الجماهير العربية بشكل عام والمغربية بشكل خاص مشاركة مميزة في المونديال المرتقب تعكس التطور الكبير الذي تشهده الكرة المغربية على مختلف المستويات، حيث حققت إنجازات تاريخية خلال السنوات الأخيرة.



فإلى جانب الوصول للمربع الذهبي في كأس العالم FIFA قطر 2022، نجح المغرب في حصد برونزية دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، والفوز بكأس أمم أفريقيا للمحليين «باموجا 2024»، وكأس العرب FIFA قطر 2025، وتوج منتخب الشباب بكأس العالم تحت 20 عاما /تشيلي 2025/، وغيرها من الإنجازات على مستوى منتخبات الفئات السنية والأندية.



وتعكس الإنجازات الكبيرة المحققة خلال السنوات الأخيرة، الاستقرار الفني والتطور المستمر للكرة المغربية استنادا إلى مشروع كروي متكامل يهدف إلى المنافسة على كل البطولات الإقليمية والقارية والدولية، ومقارعة كبار المنتخبات العالمية، ما يجعل الطموح كبيرا في مونديال 2026.