حقق منتخب هايتي لكرة القدم فوزًا عريضًا على نظيره النيوزيلندي بنتيجة (4 - 0)، في المباراة الودية، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.



وأنهى منتخب هايتي الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف سجله روبن بروفيدنس في الدقيقة 12، وفي الشوط الثاني سجل منتخب هايتي ثلاثة أهداف عن طريق ليني جوزيف وفرانتزدي بييروت ودوك لاكروا في الدقائق 51 و62 و87.



ويتواجد منتخب هايتي في المجموعة الثالثة مع منتخبات البرازيل والمغرب وإسكتلندا، فيما يتواجد منتخب نيوزيلندا في المجموعة السابعة مع منتخبات بلجيكا ومصر وإيران.