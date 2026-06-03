8 سنوات ولا زالت القضية عالقة بالمحاكم بسبب «مشاجرة» والتي كانت عام 2018 حتى اللحظة، بين مهاجم المنتخب السويسري بريل إمبولو الذي لم يغادر مع البعثة إلى الولايات المتحدة الأمريكية الذين رفضوا منحه تأشيرة دخول البلاد.



وقبل تسعة أيام على حفل افتتاح المونديال، في المكسيك بمباراة سويسرا أمام جنوب إفريقيا، كشف الاتحاد السويسري لكرة القدم، مفاجأة كبيرة قائلا إن بريل إمبولو مهاجم المنتخب لم يسافر إلى الولايات المتحدة بسبب إشكال في الحصول على التأشيرة. وأضاف: «لم يسافر إمبولو مع المنتخب بعد وضع تصريح السفر الإلكتروني الخاص به قيد المراجعة، مما يهدده جديا بالغياب عن النهائيات».



وتأتي أزمة إمبولو بعد أن أصبح حكم محكمة سويسرية مرتبط بمشاجرة وقعت في بازل عام 2018 باتا ونهائياً قبل تسعة أشهر من الآن.



وأدين مهاجم ستاد رين في عام 2023 بتهمة توجيه تهديدات متعددة، وحكم عليه بغرامة مع وقف التنفيذ، وهو حكم تم تأييده في الاستئناف بعد أن رفض القضاة روايته للحادثة، وذكرت وسائل إعلام سويسرية في أبريل نيسان أن إمبولو قرر عدم رفع القضية إلى المحكمة الفيدرالية، ما جعل الحكم نهائياً.



وأضاف الاتحاد السويسري لكرة القدم في بيان:«لسوء الحظ، لن يستطيع إمبولو السفر حاليا إلى الولايات المتحدة مع الفريق، وبالرغم من أن الموافقة على تصريح السفر الإلكتروني الخاص به سارية حتى صباح اليوم. ومع ذلك في الساعة 1030 (بالتوقيت المحلي)، تم إبلاغنا بأن الطلب الخاص به قد وضع قيد المراجعة الإضافية»، وتابع:«نحن على اتصال مباشر حاليا بالسلطات المعنية ونتوقع أن يسافر بريل في وقت لاحق اليوم أو غدا وينضم إلى الفريق حينها».



من جانبه قال المتحدث الرسمي للمنتخب:«سبق وأن سمح لمهاجمنا إمبولو بدخول البلاد آنذاك».