تقنية SQD-Mini LED في أجهزة التلفزيون: كيف تُعيد TCL رسم ملامح تجربة المشاهدة المنزلية

تُقدّم TCL أحدث ابتكاراتها في تقنيات العرض إلى السوق السعودية، من خلال تقنية SQD-Mini LED المتطورة، المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات المنازل الخليجية ذات الإضاءة الساطعة والمساحات الواسعة، ولعشّاق الشاشات الكبيرة التي تصل أحجامها إلى 98 بوصة.

تختلف تجربة مشاهدة التلفزيون في المنازل السعودية عن العديد من الأسواق الأخرى حول العالم. فالمجالس وغرف المعيشة الواسعة والمضاءة جيداً، وتدفّق الضوء الطبيعي إلى داخل المنازل لساعات طويلة خلال النهار، إضافة إلى التفضيل المتزايد للشاشات الكبيرة القادرة على أن تكون محوراً رئيسياً للتجمعات العائلية والمجالس، كلها عوامل تجعل اختيار جهاز التلفزيون قراراً مهماً بالفعل. فالشاشة التي تبدو مبهرة داخل صالة عرض بإضاءة مُتحكَّم بها قد لا تقدم الأداء ذاته في الظروف الواقعية التي يعيشها المشاهدون في المملكة.

في هذا السياق تحديداً، تطرح TCL تقنيةSQD-Mini LED في السوق السعودية. وتُقدِّم الشركة، التي تتصدر عالمياً سوق أجهزة التلفزيون المزودة بتقنية Mini LED، هذه التقنية بوصفها أبرز تطور في تقنيات العرض لديها خلال السنوات الأخيرة. وعلى عكس الكثير من العبارات التسويقية التي غالباً ما ترافق إطلاق المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، فإن الابتكارات الهندسية التي ترتكز عليها هذه التقنية تستند إلى أسس تقنية متينة وتقدم أداءً يثبت كفاءته في الاستخدام الفعلي.



ما المقصود بتقنية SQD-Mini LED؟

يشير مصطلح SQD إلى تقنية النقاط الكمية الفائقة، وهي جيل جديد ومتطور من مواد النقاط الكمية المستخدمة لتحويل الإضاءة الخلفية في جهاز التلفزيون إلى صور دقيقة وغنية بالألوان الطبيعية على الشاشة. ولإدراك أهمية هذا التطور، من المفيد أولاً التعرف إلى تقنية الصمامات الثنائية الباعثة للضوء المصغّرة (Mini LED) التي تشكّل الأساس الذي تقوم عليه هذه التقنية المتقدمة.

تعتمد أجهزة التلفزيون المزودة بتقنية الإضاءة الخلفية المصغّرة (Mini LED) على استبدال العدد المحدود من وحدات الإضاءة الخلفية الكبيرة الموجودة في شاشات الكريستال السائل (LCD) التقليدية بآلاف الوحدات الأصغر حجماً والقابلة للتحكم بشكل مستقل. ويمنح ذلك الشاشة قدرة فائقة على التحكم الموضعي بالإضاءة، بحيث يمكنها تعزيز السطوع بشكل كبير في جزء معين من الصورة، مع الحفاظ على أجزاء أخرى في مستويات شبه معتمة في الوقت ذاته. وتُعد هذه القدرة الجوهرية الأساس الذي يحدد جودة أداء النطاق الديناميكي العالي (HDR)، وهو المعيار المعتمد اليوم لدى أبرز منصات البث العالمية والإقليمية لتقديم محتواها عالي الجودة.

إلا أن الجيل السابق من هذه التقنية واجه تحدياً تقنياً دقيقاً. فمادة النقاط الكمية المسؤولة عن تحويل الإضاءة الخلفية الزرقاء الصادرة من مصابيح LED إلى طيف كامل من الألوان قد تفقد جزءاً من دقتها اللونية عند العمل ضمن مستويات سطوع مرتفعة للغاية. ونتيجة لذلك، فإن المشاهد الأكثر إبهاراً ضمن محتوى النطاق الديناميكي العالي (HDR) _ وهي المشاهد التي يُفترض أن تُظهر أفضل ما يمكن للشاشة تقديمه _ قد تشهد تراجعاً طفيفاً في دقة الألوان وانحرافها عن درجاتها الأصلية.

وتعالج مادة النقاط الكمية الفائقة (Super Quantum Dot) التي طورتها شركة TCL CSOT، الذراع المتخصصة في تصنيع الشاشات التابعة لـTCL، هذه المشكلة من جذورها. وتُعد TCL CSOT أكبر مُصنّع في العالم لشاشات التلفزيون بقياس 85 بوصة وما فوق. إذ تحافظ هذه المادة المتطورة على ثبات الألوان ودقتها عبر نطاق أوسع بكثير من مستويات السطوع، بدءاً من ظروف المشاهدة اليومية المعتادة ووصولاً إلى سطوع يبلغ 10,000 شمعة في الطرازات الرائدة. وعملياً، يعني ذلك أن الألوان التي تراها في المشاهد شديدة السطوع تبقى مطابقة لما أراده المخرج وصنّاع المحتوى، بدلاً من أن تكون مجرد تقدير قريب يتأثر بالضغط الناتج عن مستويات الإضاءة المرتفعة.

الأرقام وما تعنيه في الواقع العملي

أكثر من 20,000 منطقة تعتيم موضعي في الطراز الرائد: كلما زاد عدد مناطق التعتيم الموضعي في الشاشة، ازدادت قدرتها على التحكم بدقة في مستويات السطوع والظلال في مختلف أجزاء الصورة بشكل مستقل. ويتيح ذلك للشاشة إدارة الإضاءة بصورة أكثر دقة وواقعية، بحيث تتمكن من عرض مشهد لسماء مرصعة بالنجوم إلى جانب عنصر شديد السطوع ضمن الإطار نفسه، من دون أن يتسرّب الضوء من المناطق المضيئة إلى المناطق الداكنة أو يؤثر على وضوحها.

بنية العدسات الدقيقة فائقة التكثيف: هي طبقة بصرية متطورة تُوضع فوق مصفوفة مصابيح LED، وتعمل على تركيز الضوء الصادر من كل مصباح ضمن حزمة أكثر إحكاماً قبل مروره عبر طبقات الشاشة المختلفة. ويساعد هذا التصميم على تقليل تسرّب الضوء بين مناطق التعتيم المتجاورة، وهو السبب الرئيسي لما يُعرف بتأثير الهالة الضوئية أو توهج الحواف (Blooming)، الذي يُعد من أكثر الملاحظات شيوعاً على شاشات Mini LED. ويظهر هذا التأثير عادةً على شكل توهج خافت يحيط بالأجسام الساطعة عند عرضها فوق خلفيات داكنة.

خوارزمية التحكم الشامل بالهالة الضوئية: تدير التفاعل بين مناطق التعتيم المتجاورة بشكل ديناميكي وفوري، من خلال التنبؤ بتسرّب الضوء والتعويض عنه مسبقاً، بدلاً من التعامل معه بعد حدوثه.

عمر تشغيلي مُصنّف يصل إلى 60,000 ساعة: يعادل ضعف العمر التشغيلي التقريبي لشاشاتOLEDالبالغ نحو 30,000 ساعة، مع عدم وجود أي مخاطر لظاهرة احتراق الصورة (Burn-in)، وهو عامل عملي مهم للأسر التي تشاهد التلفزيون لساعات طويلة أو تعتمد على الألعاب الإلكترونية كجزء أساسي من الترفيه المنزلي.



تشكيلة عام 2026: ثلاثة طرازات ضمن ثلاث فئات:

تلفزيون C7L بتقنية SQD-Mini LED (من 65 إلى 98 بوصة): يمثل هذا الطراز نقطة الدخول إلى مجموعة أجهزة التلفزيون المزودة بتقنية SQD-Mini LED، حيث يوفر جميع المزايا الأساسية للتقنية، بما في ذلك ثبات الألوان بفضل النقاط الكمية الفائقة، وتقنيات التعتيم الموضعي المتقدمة، والتحكم بالهالة الضوئية. كما يأتي مزوداً بلوحة عرض بمعدل تحديث أصلي يبلغ 144 هرتز، إلى جانب مُسرّع الألعاب (Game Accelerator) الذي يدعم معدلات تحديث متغيرة تصل إلى 288 هرتز مع دعم كامل لمنافذ HDMI 2.1. ويُعد خياراً متكاملاً للأسر التي تبحث عن أداء عرض من الجيل الجديد لتجارب السينما المنزلية ومتابعة الرياضة والألعاب الإلكترونية.

تلفزيون C8L بتقنية SQD-Mini LED (من 65 إلى 98 بوصة): يرتقي هذا الطراز إلى مستوى أعلى من خلال تزويده بلوحة WHVA 2.0 Ultra التي توفر اتساقاً أفضل للألوان عند المشاهدة من زوايا مختلفة، إلى جانب بنية محسّنة للتعتيم الموضعي. كما يتميز بتصميم Virtually ZeroBorder الذي يقلّص حواف الشاشة إلى حدّ يكاد يكون غير مرئي، فضلاً عن نظام صوتي من «بانغ آند أولفسن». ويُعد خياراً مثالياً للأسر التي لا تقتصر أولوياتها على أداء الشاشة فحسب، بل تولي أهمية أيضاً لتصميم التلفزيون وحضوره الجمالي ضمن المساحة الداخلية للمنزل.

تلفزيون X11L بتقنية SQD-Mini LED (من 75 إلى 98 بوصة): يمثل هذا الطراز الفئة الرائدة من TCL، حيث لم يتم التنازل فيه عن أي عنصر من عناصر الأداء. فهو يأتي بأقصى عدد من مناطق التعتيم الموضعي، وسطوع ذروة يصل إلى 10,000شمعة، إلى جانب النسخة الأكثر تطوراً من تقنية التحكم بالهالة الضوئية لدى TCL، ونظام صوتي فاخر من «بانغ آند أولفسن»، وتصميم Virtually ZeroBorder، فضلاً عن هيكل شاشة يبلغ سُمكه نحو2سم فقط عند أنحف نقطة في بعض الطرازات. وقد صُمم هذا الطراز لأولئك الذين ينظرون إلى جودة الصورة باعتبارها استثماراً حقيقياً، لا مجرد مجموعة من المواصفات التقنية.

يذكر أن التلفزيون يحتل مكانة محورية في الحياة المنزلية السعودية؛ فهو محور التجمعات العائلية المسائية، ورفيق المناسبات الرياضية الكبرى، والنافذة التي يتم من خلالها استهلاك طيف واسع من المحتوى يومياً. ولا تقدم تقنية SQD-Mini LED وعوداً نظرية، بل توفر حلولاً هندسية عملية لتساؤلات واقعية: كيف يمكن للشاشة أن تحافظ على حيوية الصورة في الغرف شديدة الإضاءة؟ وكيف يمكنها أن تحافظ على أدائها على مدى سنوات من الاستخدام المكثف؟ وكيف تستطيع تقديم أداء متسق عبر شاشات كبيرة تتناسب فعلياً مع المساحات الواسعة التي تتميز بها المنازل السعودية؟

يذكر أن تشكيلة TCL لعام 2026 من أجهزة التلفزيون المزودة بتقنية SQD-Mini LED، والتي تضم طرازات C7L و C8L و X11L، باتت متاحة الآن في المملكة العربية السعودية.