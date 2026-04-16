هو الأستاذ فؤاد محمد نور أبو الخير.. ووالده يرحمه الله كان من وجهاء مكة المكرمة المعروفين بكرم الأخلاق والعلم والوقار.



فكانت البيئة التي تربى فيها حبيبنا الأستاذ فؤاد أبو الخير -يرحمه الله- كافية لأن تتولد فيه صفات لا محدودة من الوفاء والصدق ونظافة اليد والأكل والملبس والخلق الرفيع والنزاهة والنقاء والجدية في العمل والصدق في التعامل. وتوقعت وغيري أن يكون حضور العزاء فيه مزدحماً.. ولكن التوافد لعزائه كان فوق التوقع.



كيف لا وهو الذي تربى على يده في مدارس الثغر النموذجية ومدارس دار الفكر العديد من رجال العلم والمجتمع المرموقين وأبناؤهم.. وفيهم من المعروفين في مجال الأعمال.. وفي دهاليز مناصب الدولة -أعزها الله.. وتفوق بفضل عدله في العمل أمراء ووزراء وعلماء وتجار وأطباء وغيرهم من الذين نمت قدراتهم في مجتمع مدينة «جدة» إلى أن تواجدوا في مختلف المدن يؤدون الخدمة في مملكتنا الغالية.. فهرعوا متوافدين متزاحمين للعزاء فيه ولتقبل العزاء له.



«فؤاد أبو الخير» كان غرساً لثمار طيبة.. رجلاً شريفاً نظيفاً مخلصاً وفياً جدياً باسماً حازماً كريماً وذا خلق رفيع وصادقاً فيما عاهد الوطن فيه.



عزائي لذويه وأرحامه وجيرانه ولنا جميعاً ولأبناء الوطن، ودعاؤنا له بكل ما يثلج صدر أهله وأقربائه وطلبته.. وعوضنا الله خيراً بأمثاله، يرحمه الله وأسكنه فسيح جناته وأثابه الدرجات العلا من الفردوس الأعلى مع الشهداء والصديقين والنبيين.