أطلق القائمون على مسلسل شباب البومب مبادرة خيرية بالتعاون مع جمعية بصمة تفاؤل، تهدف إلى إدخال البهجة على قلوب مرضى سرطان الأطفال، من خلال تنظيم حضورهم لمشاهدة فيلم شباب البومب3 داخل صالات السينما، في أجواء آمنة ومهيأة خصيصاً لهم.

مسارات خاصة

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الإنسانية المشتركة بين فريق العمل والجمعية، إذ تم إعداد خطة تنظيمية دقيقة لضمان راحة الأطفال وسلامتهم منذ لحظة مغادرتهم لمراكز العلاج حتى وصولهم إلى صالات العرض.

وشملت الترتيبات توفير مسارات دخول خاصة بعيداً عن الازدحام، مع تخصيص ممرات آمنة ومجهزة بالكامل، بما يضمن تقليل أي إجهاد أو احتكاك مباشر مع الجمهور العام.

وسائل نقل

كما تم توفير وسائل نقل مخصصة للأطفال المشاركين في المبادرة، مجهزة وفق معايير صحية دقيقة، وذلك حرصاً على سلامتهم، خصوصاً أن هذه الفئة تحتاج إلى رعاية خاصة وتجنب أي عوامل قد تؤثر على مناعتهم أو حالتهم الصحية أثناء التنقل أو التواجد في الأماكن العامة.

مبادرة إنسانية

ووثق الفنانان فيصل العيسى وطرفة الشريف مشاركتهما في المبادرة بمقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لـ«شباب البومب» على «إنستغرام»، مرفقاً بتعليق: «رتبنا مع جمعية بصمة تفاؤل لمرضى سرطان الأطفال إننا ندخلهم ونفاجئهم بمشاهدة فيلم شباب البومب3 في السينما».

وأظهرت اللقطات لحظات مليئة بالفرح والتأثر، سواء من الأطفال أو من القائمين على المبادرة، إذ بدت الأجواء مشحونة بالمشاعر الإيجابية، في مشهد عكس الجانب الإنساني لفريق العمل بعيداً عن الكاميرات وأضواء الشهرة، مؤكدين أن الفن يمكن أن يكون وسيلة لنشر الفرح والأمل في نفوس الآخرين.