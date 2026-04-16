لقي 5 أشخاص مصرعهم، فيما لا يزال أكثر من 25 آخرين عالقين تحت الأنقاض، إثر انهيار منجم للتنقيب عن الذهب شرق السودان.

وأفادت شبكة أطباء السودان -في بيان أمس- أن فرق الإنقاذ تواصل عملياتها لانتشال العالقين داخل منجم «كليتي» الواقع في منطقة القنب والأوليب بولاية البحر الأحمر، وتمكنت حتى الآن من انتشال خمسة جثامين، إلى جانب نقل عدد من المصابين إلى مدينة بورتسودان لتلقي العلاج، فيما تتواصل الجهود للوصول إلى بقية العالقين داخل الآبار وعلى أعماق كبيرة.

وبينت أن عمليات الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة بسبب نقص الإمكانيات والمعدات اللازمة، مما يهدد بتفاقم الخسائر البشرية في حال تأخر الوصول إلى المحاصرين.