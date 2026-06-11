بعد النجاح الجماهيري الذي سجله فيلم 7Dogs في الدول العربية، يواصل رحلته نحو جمهور أوسع عبر أسواق سينمائية تمتد من أوروبا وأمريكا الشمالية إلى آسيا وأستراليا.

وتشمل خطة التوسع الجديدة عرض الفيلم في المغرب اعتباراً من 17 يونيو، وأستراليا ونيوزيلندا وبولندا وفنلندا والنرويج والسويد اعتباراً من 25 يونيو، فيما ينطلق عرضه في الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وسويسرا، والنمسا، وإيرلندا، واليونان، والدنمارك، وتركيا اعتباراً من 26 يونيو. كما يستعد الفيلم للانطلاق في الصين والهند وباكستان خلال الفترة القادمة، إلى جانب بدء عرضه في سورية وفلسطين اعتباراً من 11 يونيو، ليواصل بذلك الوصول إلى جمهور جديد في عدد من أبرز الأسواق السينمائية حول العالم.

ويحظى الفيلم بحضور واسع في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيُعرض في 15 ولاية هي؛ نيويورك، ونيوجيرسي، وفرجينيا، وواشنطن العاصمة، وميشيغان، وإلينوي، وتكساس، وفلوريدا، وكاليفورنيا، وأريزونا، وأوهايو، وبنسلفانيا، وجورجيا، وماساتشوستس، ونورث كارولاينا، في واحدة من أكبر خطط التوزيع الدولي لفيلم عربي خلال الفترة الأخيرة.