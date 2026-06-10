أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والقلق بين سكان مدينة حدائق أكتوبر في مصر، بعدما وثق ظهور مجموعة من الثعالب وهي تتجول بحرية داخل شوارع أحد المجمعات السكنية خلال ساعات الليل.

وأظهر الفيديو، الذي حظي بتفاعل واسع عبر منصات التواصل، عدة ثعالب تتحرك بين العمارات السكنية والسيارات المتوقفة، في مشهد وصفه السكان بأنه غير معتاد داخل منطقة مأهولة بالسكان.

وقال سكان بالمنطقة إن ظهور الثعالب لم يكن حادثة فردية، بل تكرر خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة في ساعات الليل المتأخرة، ما أثار مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال والحيوانات الأليفة.

كما أرجع بعض الأهالي الظاهرة إلى قرب المنطقة من الامتدادات الصحراوية وتوافر مصادر غذاء تجذب الحيوانات البرية، مثل القمامة ومخلفات الطعام.

ويرى متابعون وخبراء بيئيون أن التوسع العمراني المتسارع في مدن غرب القاهرة، ومنها حدائق أكتوبر ومدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد، أدى إلى تقارب أكبر بين المناطق السكنية والموائل الطبيعية للحياة البرية، ما يزيد من احتمالات ظهور حيوانات مثل الثعالب داخل التجمعات السكنية.

وبحسب متخصصين في الحياة البرية، فإن الثعالب عادة ما تتجنب الاحتكاك المباشر بالبشر ولا تمثل خطرًا كبيرًا في الظروف الطبيعية، إلا أن اقترابها من المناطق السكنية قد يثير مخاوف صحية وبيئية، خاصة إذا وجدت مصادر غذاء متاحة بشكل مستمر، كما أن القمامة المكشوفة ومخلفات الطعام تعد من أبرز العوامل التي تشجع هذه الحيوانات على الاقتراب من المناطق المأهولة.

ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية بشأن الواقعة، فيما يواصل رواد مواقع التواصل تداول الفيديو والتعليق على المشاهد التي اعتبرها البعض مؤشرًا على تغيرات بيئية مرتبطة بالتوسع العمراني السريع في المناطق الصحراوية المحيطة بالقاهرة الكبرى.