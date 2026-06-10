بعد أيام من الرعب.. السلطات اليابانية تنهي مغامرة دب هارب

أسدلت السلطات اليابانية الستار على حالة من القلق والترقب استمرت عدة أيام، بعدما تمكنت من القبض على دب بري أثار الذعر بين سكان إحدى المدن اليابانية، وتسبب في إجراءات استثنائية شملت إغلاق نحو 100 مدرسة وتعطيل عدد من الأنشطة اليومية.

وجاءت عملية القبض على الدب بعد حملة بحث واسعة شاركت فيها الشرطة وفرق الحياة البرية والسلطات المحلية، عقب رصده يتجول في مناطق سكنية مأهولة بالسكان، ما أثار مخاوف من تعرض المواطنين لهجمات محتملة.

ووفقاً للسلطات اليابانية، فقد تم رصد الدب عدة مرات بالقرب من الأحياء السكنية والطرق العامة، الأمر الذي دفع المسؤولين إلى إصدار تحذيرات عاجلة للسكان، وإغلاق عشرات المدارس كإجراء احترازي لحماية التلاميذ والعاملين بها.

وأثارت الواقعة اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام اليابانية، خصوصاً مع انتشار مقاطع فيديو وصور للدب خلال تجوله في المناطق الحضرية، بينما تابع السكان تطورات عملية المطاردة لحظة بلحظة.

وأكدت الجهات المختصة أن الدب تم الإمساك به دون وقوع إصابات جديدة، فيما يجري تقييم وضعه تمهيداً لنقله إلى منطقة مناسبة بعيداً عن التجمعات السكانية.

وتشهد اليابان خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في حوادث اقتراب الدببة من المناطق السكنية، خصوصاً في المناطق الشمالية والجبلية، نتيجة عوامل عدة أبرزها تقلص الموائل الطبيعية وتراجع مصادر الغذاء في الغابات.

ويرى خبراء البيئة أن التغيرات المناخية والشيخوخة السكانية في المناطق الريفية وترك مساحات زراعية دون استغلال ساهمت في زيادة احتكاك الحيوانات البرية بالبشر.

وخلال الأعوام الماضية سجلت اليابان عشرات الهجمات التي نفذتها دببة ضد أشخاص، بعضها أسفر عن وفيات وإصابات خطيرة، ما دفع السلطات إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وتكثيف حملات مراقبة الحياة البرية.

وتُعرف الدببة الآسيوية السوداء المنتشرة في اليابان بقوتها الكبيرة، ورغم أنها تتجنب الإنسان عادة، فإنها قد تصبح خطيرة عندما تشعر بالتهديد أو أثناء بحثها عن الطعام قرب المناطق المأهولة.