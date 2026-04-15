قُتل ما لا يقل عن 4 أشخاص، بينهم طلاب ومُعلم، وأُصيب نحو 20 آخرين، بعضهم في حالة حرجة، إثر إطلاق نار داخل مدرسة في جنوب تركيا، في حادثة صادمة تُعد من بين الأخطر خلال الفترة الأخيرة.

هجوم داخل الفصول الدراسية

ووقع الهجوم داخل مدرسة آيسر تشاليك الإعدادية في ولاية كهرمان مرعش، بحسب ما أفادت به السلطات المحلية ووسائل إعلام تركية، ما تسبب في حالة من الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور.

وقال محافظ كهرمان مرعش مكرم أونلوير، إن الهجوم أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة عدد كبير آخر، موضحاً أن الضحايا شملوا طلاباً ومعلماً.

طالب وراء الهجوم المسلح

ووفقاً للمعلومات الأولية، فإن منفذ الهجوم طالب في المرحلة الإعدادية، دخل إلى فصول دراسية وفتح النار بشكل عشوائي مستخدماً أسلحة يُعتقد أنها تعود لوالده، وهو شرطي سابق، بحسب تقارير إعلامية تركية.

أسلحة وذخائر داخل المدرسة

وأظهرت تقارير نقلتها وسائل إعلام بينها BBC أن المهاجم كان يحمل أسلحة وذخائر عدة، وتمكن من التنقل بين فصلين أثناء تنفيذ الهجوم، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا.

تحقيقات عاجلة في الحادثة

من جانبه، أعلن وزير العدل التركي أكين غورلك عبر منصة «إكس» فتح تحقيق من قبل النيابة العامة في كهرمان مرعش لكشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات.

وأكدت السلطات أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة دوافع الهجوم، في وقت انتشرت قوات الأمن وفرق الإسعاف في موقع الحادثة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات.

مخاوف من تكرار الحوادث

ويأتي الهجوم بعد يوم واحد فقط من حادثة مشابهة في جنوب البلاد، ما يثير مخاوف متزايدة من تكرار مثل هذه الوقائع داخل المدارس التركية، رغم ندرتها.