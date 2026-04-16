«مسام» يتلف 4199 لغماً وذخائر غير متفجرة باليمن

أتلف مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، (الخميس)، 4199 قطعة من الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب في منطقة دوفس، بمديرية زنجبار التابعة لمحافظة أبين جنوب اليمن.



وأوضح المشروع أن العملية نفذت بإشراف وتنفيذ فريق المهمات الخاصة الأول التابع له، في إطار الجهود المستمرة لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة التي تهدد حياة المدنيين اليمنيين، مبيناً أن المواد التي تم إتلافها شملت 5 ألغام مضادة للدبابات، و15 لغماً مضاداً للأفراد، و102 قذيفة متنوعة، و3 عبوات ناسفة، و4056 طلقة متنوعة، و15 قنبلة يدوية متنوعة، إضافة إلى 3 صواريخ متنوعة، وفقاً لبيان المركز الإعلامي للمشروع.



وأشار البيان إلى أن هذه العملية تضمنت كميات كبيرة من مخلفات الحرب التي جمعتها فرق المشروع من محافظات عدن ولحج وأبين.

وقال قائد فريق المهمات الخاصة الأولى منذر أحمد قاسم إن العملية نُفذت بنجاح في منطقة آمنة بعيدة عن التجمعات السكانية والمناطق الزراعية، مضيفاً أن الفريق التزم بالمعايير الدولية الخاصة بعمليات الإتلاف، رغم التحديات الميدانية.



ولفت إلى أن عمل فرق المهمات الخاصة لا يتوقف طوال العام، نظراً لأهمية هذه المهمات في حماية أرواح المواطنين الأبرياء، مؤكداً التزام الفريق بمواصلة العمل حتى تطهير الأراضي اليمنية بالكامل من خطر الألغام.



ويواصل مشروع مسام السعودي لنزع الألغام، الذي يعد أحد أذرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جهوده الإنسانية في مختلف المحافظات اليمنية التي تشهد تلوثاً واسع النطاق بالألغام والعبوات الناسفة؛ بهدف ضمان عودة آمنة للحياة المدنية.