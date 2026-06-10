أعلن الجيش الباكستاني، اليوم (الأربعاء)، تحطم مروحية عسكرية من طراز مي-17 تابعة له في منطقة كشمير الباكستانية، ما أسفر عن مصرع جميع أفراد الطاقم العسكري الذين كانوا على متنها.



وقال الجيش في بيان إن الحادثة وقعت بسبب عطل فني، ولم يحدد على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متن المروحية، مشيرًا إلى أن جميع من كانوا بداخلها لقوا حتفهم.



ووقعت الحادثة قرب مدينة مظفر آباد، عاصمة إقليم آزاد كشمير، وأظهرت لقطات متداولة تصاعد أعمدة الدخان من موقع التحطم.



وأعرب قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، عن حزنه العميق لفقدان الأرواح، وقدم تعازيه لعائلات القتلى.



يُعد طراز مي-17 مروحية نقل عسكرية روسية الصنع متعددة المهمات، تستخدم على نطاق واسع في الجيش الباكستاني لعمليات النقل والإمداد والإجلاء الطبي في المناطق الجبلية الصعبة مثل كشمير ومناطق الحدود الشمالية.



وتأتي هذه الحادثة في ظل توترات محلية في إقليم آزاد جامو وكشمير، حيث تشهد المنطقة احتجاجات وإضرابات بدعوة من «اللجنة العامة المشتركة» المحظورة مؤخرًا، تطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية والحقوق السياسية، وكانت المنطقة قد شهدت اشتباكات أسفرت عن قتلى في الأيام الماضية.



ولم يربط الجيش الباكستاني الحادثة بالأحداث الاحتجاجية، مؤكدًا أنه ناتج عن خلل فني، وأمر بفتح تحقيق رسمي لمعرفة أسباب الحادثة بدقة.



يُذكر أن الجيش الباكستاني سبق له أن تعرض لحوادث مشابهة لمروحيات مي-17 في السنوات الماضية، غالبًا ما تُعزى إلى الظروف الجوية الصعبة أو الأعطال الفنية في المناطق الجبلية العالية.