يشهد القطاع الثقافي في المملكة تنوعًا متزايدًا في المبادرات والبرامج التي تستهدف تنمية الحراك الثقافي وتعزيز المشاركة المجتمعية. وفي هذا السياق، يبرز نادي ثقات الثقافي بوصفه إحدى التجارب التي تتبنى مفهوم الأثر الثقافي بوصفه معيارًا رئيسًا لتقييم المبادرات والأنشطة.

وتقوم تجربة النادي على رؤية تركز على جودة المخرجات الثقافية وتأثيرها في المجتمع، إلى جانب الاهتمام ببناء المعرفة وتنمية المواهب، بما يتجاوز الاقتصار على عدد الفعاليات أو حجم الحضور.

وخلال مسيرته، قدّم النادي عددًا من المنصات والمبادرات الثقافية التي تنوعت بين الحوارات الثقافية، وحفلات التوقيع، وبرامج التكريم، والمؤتمرات الصحفية، إضافة إلى مبادرات تسعى إلى توثيق الجانب الإنساني المرتبط بالتجربة الثقافية.

كما عمل النادي على توسيع نطاق الوصول إلى الأنشطة الثقافية من خلال مبادرات متنوعة، من بينها المكتبة المتنقلة، ولوحة الملصقات الأدبية، وممر نجوم الثقافة، وهي مبادرات استهدفت تعزيز حضور الثقافة في الفضاءات العامة وإيصالها إلى شرائح مختلفة من المجتمع.

وفي جانب دعم المواهب، أطلق النادي مبادرة "أثر" المخصصة لدعم المبدعين من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب مسابقة "قلم ثقات الذهبي" التي تُعنى باكتشاف المواهب الأدبية وتحفيزها على تطوير إنتاجها الإبداعي.

كما تمثل مجلة "ثقات الثقافية" إحدى أدوات التوثيق المعرفي التي تسعى إلى رصد الأنشطة والموضوعات الثقافية وتقديم محتوى مستمر للمهتمين بالشأن الثقافي.

ويرى متابعون للحراك الثقافي أن مثل هذه التجارب تعكس توجهًا متناميًا نحو بناء مشاريع ثقافية ذات أثر ممتد، ترتبط بتنمية الإنسان وتعزيز المشاركة الثقافية، بما ينسجم مع مستهدفات التنمية الثقافية في المملكة.

وتبقى التجارب الثقافية النوعية مرهونة بقدرتها على تحقيق التوازن بين الحضور المجتمعي واستدامة الأثر، وهو ما يجعل تقييم المبادرات الثقافية مرتبطًا بما تتركه من نتائج معرفية وإنسانية.