أحترم الرأي أياً كان، لكن ثمة من يخلط بين الرأي والاتهام والرأي والشتيمة ويطلب منك أن تحترمه وهذا صعب بل مستحيل.

إن واجهك مثل هؤلاء تجاهل، أو أنك ستدخل معركة ستخسر فيها وعيك.

أحدهم لكي يكون بطلا لم يترك زميلا إلا وشتمه ولا مشجعا إلا واتهمه، وعندما تسأله لماذا قال هذا رأيي وأنا حر فيه.

آخر أخذني على مدار الأسبوع الماضي محتوى ومن زود الدلاخة يرسل لي كل كتاباته عني فقلت له الله يقويك.

هل يعقل بيننا بشر يخسر صديقه على شأن كورة؟

أكيد نعم بيننا، لكن يفترض أن نتركهم للزمن فهو كفيل بهم.

وأنت تهم عزيزي الجاهل بمطاردة منهم أكثر خبرة ووعياً منك حاول أن تستوعب أولاً أين أنت وأين من تريد التسلق لتصله فلربما تسقط قبل أن تصل منتصف السلم.

ليس عيباً أن تحلم أن تكون هو، لكن العيب أن تحلم وأنت لا تملك أدوات تجيز لك ذلك.

تساءلت مثل كل المتسائلين: لماذا اشتكى النصر لاعبي الأهلي توني وجالينو؟

إلى الآن لم أصدق ولن أصدق كيف تجرأ النصر؟

أقصد أليس لديه إدارة قانونية تحدد له مسار الشكوى قبل الشروع في رفعها.

إن صدقت الأخبار بأن النصر رفع الشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق فينبغي إعادة النظر في إدارة النصر القانونية.

إلى أهلي في الأهلي: أمامكم مهمة وطنية يجب التركيز عليها، ثمة من يحاول إشغالكم بتسريبات حول فضيحة مباراة الفيحاء قد تتكرر يومياً فركزوا في الحفاظ على لقبكم ولا تعيروهم أي اهتمام.

ومضة:

لقد اعتاد الناس أن يشعروا ثقل الحياة متساويًا في كل الأوقات، وبعد أن فقدوا الأمل في تغيير أوضاعهم أصبحوا متأكدين أن أي تبديل سيزيد من شقائهم.

‏ - مكسيم غوركي