ليس كل شعور بالمسؤولية فضيلة خالصة، ولا كل تخلٍّ عنها هروباً.. وبين هذين الحدين يعيش الإنسان محاولاً أن يكون كما ينبغي؛ ملتزماً، متحملاً، لا يقصِّر.. لكن ما لا يقال كثيراً؛ أن المسؤولية حين تتجاوز حدها، تتحوّل من قيمة تنظّم الحياة إلى عبء يضيِّقها.

يميل بعضنا إلى التعامل مع الحياة كأنها مشروع يجب إتقانه؛ نخطّط لكل شيء، ونسعى لتجنُّب الإخفاق بأي ثمن.. ننجح في ضبط التفاصيل، لكننا نخسر خفَّة العيش.. تتحوّل الأيام إلى قائمة مهام، ويصبح الرضا مؤجلاً إلى حين اكتمال الصورة.. ومع هذا الضغط يتسلل شعور خفي؛ أن هذه ليست الحياة التي نريدها، بل نسخة مؤقتة بانتظار حياة أفضل لم تأتِ بعد.

في المقابل؛ تبدو اللامبالاة أحياناً كمتنفس.. لحظات نترك فيها الأمور تمضي دون تدخل، فنشعر بخفة مؤقتة.. لكنها إن تحوّلت إلى نهج؛ تصبح هروباً لا حلاً.. وهنا تتأرجح النفس بين ثقل المسؤولية وفراغ التخلّي، دون أن تجد توازنها.

المشكلة ليست في المسؤولية ولا في اللامبالاة، بل في وهم السيطرة الكاملة، وفي ربط الرضا بحياة مثالية لم تتشكّل بعد. فكلما شددنا قبضتنا أكثر؛ ابتعدنا عن الإحساس بما نعيشه فعلاً.

التوازن الحقيقي أن نتحمّل دون أن نُثقل، وأن نترك دون أن نهرب.. أن ندير بعض الأمور، ونسمح لبعضها أن يمضي بطبيعته.. فالحياة لا تحتاج إدارة مثالية، بقدر ما تحتاج حضوراً خفيفاً وصادقاً.

حينها فقط؛ يمكننا القول: هذه حياتي، وأنا أعيشها، لا أديرها فحسب.