نجح الفريق الطبي والجراحي في البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، أمس، في إجراء عملية جراحية عاجلة لفصل توأمتين سعوديتين تبلغان من العمر نحو 20 يوماً، بعد أن وُلدتا ملتصقتين في منطقة أسفل الصدر والبطن، مع اكتمال الأطراف العلوية والسفلية لكل منهما. وأُجريت العملية في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية التابعة لوزارة الحرس الوطني في الرياض، عبر 6 مراحل دقيقة استغرقت 6 ساعات ونصف الساعة، بمشاركة 23 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر الفنية والتمريضية.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي للبرنامج الدكتور عبدالله الربيعة، أن الفحوصات الطبية أظهرت أن وزن التوأم معاً يبلغ نحو 5 كيلوغرامات، وأنهما تشتركان في الكبد والمعدة والأمعاء، إضافة إلى وجود كيس خارجي في جدار البطن ناتج عن عيب خلقي يضغط على المعدة ويعيق عملية التغذية، مشيراً إلى أن نسبة الخطورة في العملية بلغت 40% نظراً لتعقيد الالتصاق وحساسية الأعضاء المشتركة.

وبيّن الدكتور الربيعة أن هذه العملية تُعد رقم 69 ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، الذي نجح منذ انطلاقه عام 1990 في رعاية 157 توأماً من 28 دولة في 5 قارات، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس الدور الريادي للمملكة في العمل الإنساني والطبي على مستوى العالم، وقدرتها على تقديم خدمات طبية متقدّمة تُسهم في إنقاذ الأرواح وتعزيز حضورها الدولي في هذا المجال.