كشفت دراسة علمية حديثة منشورة في دوريات متخصصة في علوم الأعصاب، آلية جديدة تفسر كيف يدرك الدماغ الصور البصرية، في اكتشاف قد يعيد صياغة الفهم العلمي لعملية الرؤية لدى الإنسان.

وتوضح النتائج أن الرؤية لا تعتمد فقط على العين، بل على معالجة معقدة داخل الدماغ، إذ يعيد بناء الصورة اعتماداً على إشارات جزئية، مستنداً إلى تجارب سابقة ونماذج ذهنية مخزنة. ويبيّن الباحثون أن الدماغ يتوقع ما سيراه مسبقاً، ثم يقارن هذه التوقعات مع البيانات الواردة من العين، ليكوّن الصورة النهائية في أجزاء من الثانية؛ ما يعني أن ما نراه هو تفسير ذهني أكثر من كونه انعكاساً مباشراً للواقع.

هذا الاكتشاف قد يسهم في تطوير علاجات اضطرابات البصر، إضافة إلى تحسين تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تحاكي الرؤية البشرية، خصوصاً في مجالات الواقع الافتراضي.

ويضع هذا الفهم الجديد الإنسان أمام حقيقة علمية دقيقة: الرؤية ليست عملية استقبال فقط، بل تحليل وإعادة بناء يقودها الدماغ.