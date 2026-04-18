علق الفنان المصري علي الحجار على هجوم ابنته عليه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، مؤكداً أنه لا يحب كلمة التريند.

لعبة الفضائح

وقال الحجار في تصريحات إعلامية: «مليش في لعبة فضائح السوشيال ميديا أو كلمة التريند، وبحمد ربنا على احترام الناس ليه».

إثارة الجدل

وأثارت بثينة ابنة الفنان علي الحجار حالة من الجدل الواسع بعد مهاجمة والدها عبر حسابها على تطبيق تيك توك، متهمة إياه بعدم الصرف عليها، وفاجأت متابعيها بنشر مقطع فيديو صادم، وجهت من خلاله رسائل قاسية لوالدها.

وظهرت بثينة في الفيديو مؤكدة أنها لم تأكل منذ يومين إلا «بقسماط»، موجهة اللوم إلى أبيها، في إشارة إلى أنه السبب في الحال الذي وصلت إليه بسبب إهماله لها وتركها وحيدة.

وقالت بثينة: «مش عارفة أنا إزاي عايشة، إحنا عايشين إزاي يا جماعة، أنا مكلتش غير بقسماط من إمبارح أنا والقطط، كل شوية تحصل الفقرة دي»، متسائلة باستنكار وضحكة ساخرة: «هو مش أنا أبويا علي الحجار؟!».

وتابعت حديثها قائلة: «ممكن يا جماعة كلنا ندخل نشتمه على الأكونت بتاعه بليز اللي يقدر يعمل كده عنده بوت أكونت أو حاجة خشوا اشتموا فيه عشان خاطري هتاخدوا ثواب والله العظيم أصل ده اختبار».

واختتمت ابنة علي الحجار حديثها قائلة: «هو ربنا بيبعت للناس TEST، انت معاك فلوس وريني هتعمل بيها إيه؟.. ستات وريني هتعمل إيه بالستات؟ عيال.. هتعمل إيه بالعيال؟!».