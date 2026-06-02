استبعد مدرب منتخب إيران، النجم الهداف «سردار أزمون» من قائمته المشاركة في مونديال 2026، المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا اعتبارا من 11 يونيو، إذ يعتبر ثالث أفضل هداف في تاريخ المنتخب الإيراني بـ «57 هدفا في 91 مباراة دولية»، حيث تعرض مهاجم شباب الأهلي الإماراتي لانتقادات لاذعة في وسائل الإعلام داخل إيران في مارس بعد انتشار صورة له إلى جانب حاكم دبي، ما حَمَّل استبعاده بعدا سياسيا.



ويفترض أن يخوض المنتخب الإيراني مباراته الأولى في 15 يونيو ضد نيوزيلندا في لوس أنجلوس، لكن بحسب السفير الإيراني في المكسيك، لم يحصل لاعبو المنتخب الوطني حتى الآن على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، واضطر الإيرانيون إلى نقل معسكرهم الأساسي، الذي كان مقررا في مدينة توكسون الأمريكية، إلى مدينة تيخوانا الحدودية في شمال غرب المكسيك.



وجاءت القائمة النهائية على النحو التالي:



حراسة المرمى: «علي رضا بيرانوند، بيام نيازمند، حسين حسيني»، والدفاع «إحسان حاج صفي، ميلاد محمدي، علي نعمتي، شجاع خليل زاده، حسين كنعاني، دانيال إيري، رامين رضائيان، صالح حرداني»، وفي الوسط «سامان قدوس، سعيد عزت اللهي، محمد قرباني، روزبه جشمي، أمير محمد رضاقينيا، محمد محبي، مهدي ترابي، مهدي قائدي، علي رضا جهانبخش، آريا يوسفي»، والهجوم«مهدي طارمي، أمير حسين حسين زاده، علي عليبور، شهريار مغانلو، دينيس دارغاهي».