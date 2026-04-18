أشاد مهاجم فريق جوهر الماليزي ديسلفا، بالجراح السعودي الدكتور هيثم خان، الذي قاد الفريق الطبي في العملية الجراحية المصغرة التي أجراها للاعب بعد تعرضه لقطع في الشفة العلوية واحتاج لـ30 غرزة لإعادتها لوضعها الطبيعي، إثر احتكاكه القوي مع المدافع الأهلاوي علي مجرشي، في الشوط الأول من مواجهة الفريقين التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، فقد إثرها اللاعب الوعي ونقل إلى للمستشفى.



من جانبه، كشف الدكتور هيثم خان أن اللاعب حالته مستقرة وغادر المستشفى بعد إنهاء العملية المصغرة. وأضاف: «تم شرح العملية للاعب والإجراء الذي اتخذ بوجود الجهاز الطبي المرافق للاعب، وبفضل الله كانوا سعداء بالنتيجة النهائية لحالة اللاعب».



وتابع يقول إن ديسلفا لم يستمتع بتواجده في مدينة جدة ولم يسعفه الوقت وكان حزينا جدا على خسارة فريقه وخروجه من المنافسة.