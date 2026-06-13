برباعية.. أمريكا تبدأ المونديال بقوة أمام باراغواي

استهل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بفوز ثمين على باراغواي بـ4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب «صوفي»، اليوم (السبت).

أهداف المباراة

بدأ المنتخب الأمريكي المباراة بضغط هجومي مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، ما أسفر عن هدف مبكر سجله لاعب باراغواي داميان بوباديلا بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابعة.

وعزز فولارين بالوغون تقدم الولايات المتحدة بهدف ثانٍ في الدقيقة 31 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى لحارس باراغواي، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول بعدما تلاعب بدفاع المنافس وأطلق تسديدة قوية في الشباك.

وفي الدقيقة 73، قلص ماوريسيو باردو النتيجة لباراغواي بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، لكن جيوفاني ريينا أحرز الهدف الرابع للمنتخب الأمريكي في الدقيقة 90+8 بتسديدة رائعة.



منتخبات المجموعة الرابعة

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات أمريكا وباراغواي وتركيا وأستراليا.