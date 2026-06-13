يستهل منتخب قطر مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة سويسرا، اليوم (السبت)، في الـ10:00 مساءً على ملعب «ليفاي» في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

مجموعة العنابي

ويوجد المنتخب القطري في المجموعة الثانية بمونديال 2026، الذي تستمر منافساته حتى 19 يوليو القادم، إلى جانب منتخبات سويسرا وكندا والبوسنة والهرسك.

فرصة لاعتلاء الصدارة

ويستهدف «العنابي» بقيادة مدربه الإسباني جولين لوبيتيغي، تحقيق أول انتصار له في كأس العالم على حساب سويسرا وانتزاع صدارة المجموعة، بعد تعادل كندا مع البوسنة والهرسك بهدف لمثله أمس (الجمعة).

لوبيتيغي يثق في لاعبيه

وقال لوبيتيغي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «المنتخب السويسري من أفضل المنتخبات على مستوى العالم، وندرك أن المباراة ستكون صعبة، وتتطلب تركيزاً عالياً، لكنني أثق في قدرة لاعبينا على تقديم أفضل ما لديهم، وأتمنى أن يظهروا بالتركيز والانضباط اللازمين لتحقيق نتيجة إيجابية».

سويسرا تراهن على خبرتها

في المقابل، يتسلح منتخب سويسرا بخبراته المونديالية لخطف نقاط المباراة الثلاث واعتلاء صدارة المجموعة، إذ يُعد المنتخب السويسري المرشح الأبرز من المجموعة الثانية للتأهل إلى الدور القادم.