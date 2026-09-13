أكد مدرب القادسية بريندان رودجرز، فخره بوجود فريقه في دوري أبطال آسيا للنخبة،



وقال خلال المؤتمر الصحفي قبل ملاقاة الوصل الإماراتي في أولى مواجهات فريقه في البطولة: «قدمنا عملاً كبيراً الموسم الماضي مع المدرب السابق، وأكملنا العمل الجماعي واجتهدنا للوصول إلى هذه المسابقة، ونريد ترك علامة في الكرة الآسيوية، كما أنني سعيد لملّاك النادي لأن النخبة كانت حلماً وأصبحت اليوم حقيقة».



وأضاف: «مباراة الوصل الإماراتي تأتي بعد جدول مباريات صعب، ولكنني أحترم ما قدمه اللاعبون خلال بداية هذا الموسم، وسندخل المواجهة بطموح كبير».



من جانبه، قال قائد الفريق ناتشو: «عندما وصلت لمشروع القادسية كان الفريق صاعداً، وكان الطموح هو الوصول لأعلى البطولات، والآن الفريق يلعب في دوري أبطال آسيا للنخبة. هذه المسابقة لها طابع خاص بالنسبة لي لأنني لم ألعب فيها سابقاً».



ميدانياً، أنهى القادسية مساء اليوم (الأحد) آخر تحضيراته قبل انطلاق مشواره الآسيوي بلقاء الوصل الإماراتي مساء غدٍ (الإثنين) على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.



وشهدت الحصة التدريبية الأخيرة التي أشرف عليها رودجرز تركيزاً واضحاً على الشق التكتيكي، مع تطبيق عدة خطط سيتم توظيفها في اللقاء المرتقب.