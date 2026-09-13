حسم مانشستر سيتي قمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مضيّفه مانشستر يونايتد، بالفوز بهدف دون مقابل، في ديربي مدينة مانشستر الذي أقيم اليوم على ملعب «أولد ترافورد».



ولعب السيتي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة (23)، بعد طرد لاعبه الإنجليزي فيل فودين بالبطاقة الحمراء المباشرة، قبل أن ينجح النرويجي إيرلينغ هالاند في تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة (60).



وبهذا الفوز، واصل مانشستر سيتي انطلاقته بالعلامة الكاملة، رافعاً رصيده إلى (12) نقطة ليتساوى مع أرسنال في صدارة الترتيب، فيما بقي مانشستر يونايتد في المركز الـ(13) بأربع نقاط.