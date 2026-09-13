أصدرت إدارة نادي التعاون بياناً إعلامياً رسمياً أعربت فيه عن استنكارها ورفضها القاطع للهتافات المسيئة التي صدرت من بعض الأفراد تجاه أحد لاعبي نادي الهلال، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن الجولة السابعة من دوري روشن.



وشدد النادي في بيانه على أن المنافسة الرياضية لا يمكن أن تكون مبرراً للإساءة أو الانتقاص أو التنمر على مشاعر أي إنسان، مؤكداً أن الرياضة السعودية تستمد قيمها من أخلاق المجتمع وأحكام الدين الإسلامي التي تقوم على الاحترام والمحافظة على الكرامة.



وأوضح البيان أن الهتافات التي تتجاوز حدود التشجيع الرياضي هي تصرفات فردية، لا يجوز نسبتها إلى جماهير التعاون الواعية التي تعتز بتاريخها في دعم فريقها بروح رياضية ومسؤولية.



كما أكد عبر بيانه أن النادي سيتخذ الإجراءات اللازمة كافة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات، ولردع كل مسيء، تأكيداً لموقفه الثابت في دعم بيئة رياضية راقية تليق باسم ومكانة الرياضة السعودية.