تُوِّجت الفنانة القديرة نجاة الصغيرة بجائزة «شخصية العام الثقافية» ضمن الدورة الـ20 من جائزة الشيخ زايد للكتاب لعام 2026، لتسجل اسمها كأول مطربة تنال هذا اللقب الرفيع، في تقدير لمسيرة فنية استثنائية امتدت لعقود وأثرت المشهد الموسيقي والثقافي العربي.

شخصية العام الثقافية

وأعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الـ20 فوز نجاة الصغيرة بجائزة «شخصية العام الثقافية»، لتصبح بذلك أول مغنية في تاريخ الجائزة تفوز بهذا التكريم، وثالث شخصية مصرية تحصد اللقب، بعد الموسيقار عمر خيرت عام 2023، والإمام أحمد الطيب في عام 2013.

مدرسة فنية متفردة

ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن جائزة الشيخ زايد للكتاب، تم اختيار نجاة الصغيرة كونها واحدة من أبرز القامات الغنائية في العالم العربي، وأسست بصوتها الدافئ وإحساسها المرهف مدرسة فنية متفردة، أسهمت في ترسيخ ملامح الأغنية العربية الكلاسيكية الحديثة.

كما أشار البيان إلى دورها الكبير في تقديم القصائد المغناة، ما عزز حضور اللغة العربية في وجدان الجمهور، ورسّخ محبتها لدى الأجيال المتعاقبة، إلى جانب ما تركته من إرث فني خالد لا يزال حاضراً بقوة في الذاكرة الجمعية.

تُعد نجاة الصغيرة واحدة من أبرز الأصوات التي أنجبتها الأغنية العربية، إذ بدأت رحلتها الفنية مبكراً، ونجحت في صياغة أسلوب خاص يقوم على الإحساس العميق والاختيار الدقيق للكلمة واللحن، ما منح أعمالها طابعاً فريداً واستثنائياً.

وقد أسهمت تجربتها في ترسيخ الذائقة الموسيقية الرفيعة، لتصبح رمزاً فنياً بارزاً يعكس جماليات الإبداع العربي الأصيل.