علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسجل، تواجد مساء أمس في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لمتابعة مباراة الأهلي وجوهر دار التعظيم الماليزي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث كشفت المصادر أن ياسر المسحل تواجد في غرفة الملابس مع لاعبي الأهلي عقب فوزهم على جوهر دار التعظيم الماليزي والتأهل إلى نصف نهائي المسابقة الآسيوية.



وعقد المسحل اجتماعاً منفرداً مع لاعبي الأهلي المحليين يتقدمهم فراس البريكان، وعلي مجرشي، وريان حامد، وزكريا هوساوي، وعبدالرحمن الصانبي، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد بكر، وعيد المولد، وزياد الجهني، وصالح أبو الشامات.



وعلمت «عكاظ» أن مدة الاجتماع لم تتجاوز العشر دقائق، حيث يأتي اجتماع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم مع لاعبي الأهلي المحليين في الوقت الذي تتزايد فيه الأخبار عن تغييرات كبرى في الجهاز الفني للمنتخب السعودي قبل نهائيات كأس العالم 2026.