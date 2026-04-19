أكد مدرب الأهلي ماتياس يايسله جاهزية فريقه لمواجهة فيسيل كوبي الياباني، ضمن الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن جميع المواسم تحمل تحدياتها الخاصة.



وأوضح يايسله خلال المؤتمر الصحفي أن الموسم الحالي لا يُعد الأصعب، مبيناً أن كل موسم يتضمن صعوبات مختلفة، وقال: «لدينا بعض الإصابات هذا الموسم، لكن هذه هي طبيعة كرة القدم، ونعمل معاً لتجاوزها من أجل تحقيق أهدافنا».



وأضاف أنه يفضل عدم كشف خططه الفنية قبل المواجهة، مؤكدًا: «مع احترامي لمدرب الخصم، لن أقدم له هذه الخدمة، وسنجعلها مفاجأة في لقاء الغد».



وكان يايسله قد أعرب في وقت سابق عن فخره ببلوغ فريقه هذا الدور، مؤكداً أن الأهلي سيدخل اللقاء بكامل تركيزه، مع السعي لتقديم أفضل مستوى ممكن على الصعيدين الدفاعي والهجومي.



من جانبه، شدد مهاجم الأهلي إيفان توني على أهمية التركيز في التفاصيل، مؤكداً ثقته في تحسين تنفيذ ركلات الجزاء خلال الفترة المقبلة، بقوله: «ركلات الجزاء القادمة ستكون أفضل من السابق، أعدكم».



ويخوض الأهلي المواجهة بطموح التأهل إلى النهائي، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، في لقاء مرتقب ضمن المنافسات القارية.