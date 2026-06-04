حقق المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم فوزاً ودياً على نظيره الهولندي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، في مواجهة شكلت اختباراً فنياً مهماً قبل انطلاق البطولة العالمية.



وجاء هدف اللقاء الوحيد ليمنح المنتخب الجزائري دفعة معنوية كبيرة قبل خوض منافسات المونديال، في وقت سعى المنتخب الهولندي إلى الوقوف على جاهزية عناصره الفنية والتكتيكية خلال المرحلة الأخيرة من الإعداد.



ويخوض المنتخب الجزائري منافسات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة العاشرة (J) إلى جانب منتخبات الأرجنتين والنمسا والأردن، في مجموعة تحمل تحديات قوية لـ«محاربي الصحراء» خلال عودتهم إلى البطولة العالمية.



في المقابل، يتواجد المنتخب الهولندي في المجموعة السادسة (F) إلى جانب منتخبات اليابان والسويد وتونس، وسط طموحات بمواصلة نتائجه الإيجابية والذهاب بعيداً في البطولة.



وتأتي المواجهة الودية ضمن سلسلة من المباريات التحضيرية التي تخوضها المنتخبات المتأهلة للمونديال، بهدف رفع الجاهزية الفنية والوصول إلى أعلى مستويات الاستعداد قبل انطلاق الحدث العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.