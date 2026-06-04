نفت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» بشكل قاطع المزاعم الإيرانية التي أطلقتها وسائل الإعلام الرسمية والحرس الثوري الإيراني، عن استهداف أو إصابة مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عمان.

وقالت «سنتكوم» في منشور رسمي على منصة «إكس»: «تدعي إيران الآن أنها استهدفت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عمان.. والحقيقة أن إيران تكذب، الحشود العسكرية الأمريكية في البحر تواصل الطيران والإبحار والعمل بأمان ودون أي عوائق».

وأضافت «سنتكوم» في منشور آخر: «ادعت إيران اليوم أنها لم تهاجم مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي، وأن الأضرار نجمت بدلاً من ذلك عن صاروخ اعتراض أمريكي، وهذا كذب تماماً.. الحقيقة: إيران ضربت المطار المدني بطائرات مسيّرة في هجوم متعمد ومدروس وغير مبرر».

يأتي هذا التبادل الحاد في سياق تصعيد إقليمي واسع بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأشهر الأخيرة، وتحديداً بعد فرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية ضمن عملية «الغضب الملحمي».

وتعتمد إيران على وسائل إعلامها الرسمية والحرس الثوري للترويج لانتصارات عسكرية، بينما تعتمد الولايات المتحدة على بيانات «سنتكوم» السريعة لدحض هذه الادعاءات فور صدورها، ولم يتم حتى الآن تقديم أدلة مستقلة أو صور أقمار صناعية تؤكد أي إصابة لسفن أمريكية.