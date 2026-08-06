أقر مسؤول عسكري أوكراني، اليوم (الخميس)، بوجود نحو 16 ألف متطوع أجنبي من 72 دولة يخدمون في القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك بعد إصدار موسكو أحكاماً بحق 36 مرتزقاً بتهمة الغزو لمقاطعة كورسك.



ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الأوكرانية عن أمينة المظالم العسكرية أولها ريشتيلوفا أن نحو 40% من المقاتلين الأجانب جاؤوا من دول أمريكا اللاتينية.



وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن عدد القوات المسلحة يبلغ نحو 880 ألف جندي.



وكشف وزير الدفاع آنذاك ميخايلو فيدوروف خطة لزيادة نسبة المجندين الأجانب في وحدات الهجوم والمشاة لتصل إلى 50%.



وتسعى كييف لجذب المجندين من مختلف أنحاء العالم بعرض راتب شهري متوسط يعادل نحو 6700 دولار. وأنشأت أوكرانيا الفيلق الدولي بعد فترة قصيرة من الغزو الشامل الذي شنته روسيا ضدها في 2022 لتجنيد المتطوعين الأجانب، كما يخدم المقاتلون الأجانب في الجانب الروسي.



في المقابل، أعلنت النيابة العامة الروسية أن أحكاماً صدرت بحق 36 مرتزقاً من 13 دولة بتهمة مشاركتهم في اقتحام القوات الأوكرانية لمقاطعة كورسك الروسية وارتكاب جرائم ضد المدنيين.



وأكدت النيابة رداً على سؤال «تاس»: «ومن بين المتهمين 36 مرتزقاً أجنبياً، تمت إدانة 20 منهم غيابياً، ومن بين المرتزقة مواطنون من جورجيا والولايات المتحدة وليتوانيا وباراغواي والدنمارك ومالطا وسويسرا والسويد والبرازيل وكولومبيا وبيرو ونيوزيلندا وبريطانيا».