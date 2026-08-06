أعلنت قوات الطوارئ اليمنية، اليوم (الخميس)، تعرض معسكرها في مأرب لهجوم حوثي، واصفة الهجوم بـ«الغاشم».



وأفاد المركز الإعلامي لقوات الطوارئ على منصة «إكس» أن مليشيا الحوثي استهدفت معسكرات القوات المسلحة عقب نجاحات أمنية في ملاحقة الخلايا الإجرامية وعصابات التهريب، مبينة أن الاستهداف الغاشم طال عدداً من معسكرات ووحدات القوات المسلحة، من بينها معسكرات تابعة لقوات الطوارئ، ما أسفر عن خسائر مادية وبشرية.



وذكرت في بيان أن الاستهداف جاء عقب النجاحات الأمنية والعسكرية التي حققتها القوات المسلحة في تنفيذ مهماتها بتوجيهات من وزير الدفاع، والهادفة إلى تأمين المناطق، وحماية الطرق الدولية، وملاحقة عصابات التقطع والتهريب، وضبط المطلوبين والمتورطين في قضايا الحرابة والاغتيالات والجرائم المنظمة.



وأشارت القوات إلى أن قوات الفرقة الأولى طوارئ، وقوات المنطقة العسكرية الأولى، وقوات درع الوطن، شاركت إلى جانب عدد من وحدات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ضمن جهود مشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار، وتأمين حركة المسافرين، وملاحقة الخلايا الإجرامية والعناصر الخارجة عن القانون.



وذكرت مصادر عسكرية أن معسكرات قوات الفرقة الأولى طوارئ استهدفت بثمانية صواريخ باليستية أطلقتها مليشيا الحوثي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وكانت الدفاعات الجوية للقوات المسلحة اليمنية أعلنت في وقت سابق اليوم، إسقاط طائرة مسيّرة حوثية فور دخولها أجواء مدينة مأرب.



ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن مصدر عسكري قوله، إن الدفاعات الجوية تعاملت بكفاءة عالية مع طائرة مسيّرة فور دخولها أجواء المدينة، وتمكنت من إسقاطها بنجاح، مشيدًا بيقظة وجاهزية أبطال القوات المسلحة وقدراتهم العالية في إحباط الهجوم الإرهابي.



وأشار المصدر إلى أن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية محافظة مأرب، التي تحتضن مئات الآلاف من النازحين، يجسد نهجها التصعيدي وإصرارها على مواصلة أعمالها الإرهابية.