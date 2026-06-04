أعلنت الولايات المتحدة التوصل إلى تفاهم بين إسرائيل ولبنان يقضي بتنفيذ وقف لإطلاق النار برعاية أمريكية، يتضمن إنشاء «مناطق تجريبية» يتولى الجيش اللبناني السيطرة الحصرية عليها، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها تمهّد لتعزيز سلطة الدولة اللبنانية على الأرض.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الاتفاق ينص على استبعاد العناصر غير الحكومية من تلك المناطق، بما يضمن بسط نفوذ المؤسسات الرسمية اللبنانية وتوسيع دور الجيش في حفظ الأمن والاستقرار.

وقف النار بشروط

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن تنفيذ وقف إطلاق النار يبقى مشروطاً بوقف الأعمال العسكرية من قبل حزب الله، مشيرة إلى أن الاتفاق جاء بعد جولات مكثفة من المحادثات بين الجانبين برعاية أمريكية.

وفي السياق ذاته، نقل موقع «أكسيوس» عن مصادر مطلعة أن إسرائيل ولبنان توصلا إلى تفاهم بشأن خطة لوقف إطلاق نار شامل، على أن يرتبط تنفيذها باتخاذ إجراءات وتدابير محددة متفق عليها بين الطرفين.

تمهيد لاتفاق أشمل

ورأت واشنطن أن خطوات فرض السيطرة الحصرية للجيش اللبناني على مناطق محددة يمكن أن تمهد الطريق نحو اتفاق أشمل للسلام والأمن بين لبنان وإسرائيل مستقبلاً.

وشددت الخارجية الأمريكية على أن مستقبل العلاقات بين البلدين يجب أن تحدده الحكومتان السياديتان وحدهما، مؤكدة رفض أي تدخل من دول أو جهات غير تابعة للدولة في رسم مستقبل لبنان أو التأثير على قراراته السيادية.

واشنطن: القرار بيد الدولتين

وأكدت الخارجية الأمريكية أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تستند إلى إرادة الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية، مع السعي إلى بناء علاقة خالية من النيات العدائية المتبادلة، رغم الإقرار بأن الوصول إلى هذه المرحلة ما زال يتطلب مزيداً من الخطوات والإجراءات على الأرض.