أعلنت أكبر وكالة أمريكية لإنفاذ قوانين الهجرة ترحيل 442,637 شخصاً خلال السنة المالية 2025 (من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025)، وفقاً لإحصاءات رسمية جديدة.

وتُعد هذه الإحصائية الأولى الرسمية الصادرة تحت إدارة الرئيس دونالد ترمب، وهي مدرجة في تقرير تبرير الميزانية المقدم إلى الكونغرس.

وتُظهر الأرقام زيادة بنحو 171 ألف حالة ترحيل مقارنة بالعام المالي السابق، لكنها لا تزال بعيدة عن تعهد ترمب خلال حملته الانتخابية بترحيل مليون مهاجر سنوياً.

زيادة ملحوظة لكن دون الهدف

وجاءت هذه البيانات ضمن تقرير تبرير ميزانية قُدم إلى الكونغرس، في وقت لم يُحدّث فيه مكتب إحصاءات الأمن الداخلي بياناته منذ نوفمبر 2024.

ولم يتضمن التقرير ما يُعرف بسياسة «الترحيل الذاتي»، التي تروج لها وزارة الأمن الداخلي، والتي تزعم أن أكثر من مليوني شخص غادروا البلاد طواعية، دون نشر بيانات تفصيلية منتظمة تدعم هذه الأرقام.

خطط طموحة وتمويل أقل

ورغم الأرقام الحالية، كشفت الوثائق أن الوكالة تستهدف ترحيل مليون شخص خلال العام المقبل، إلّا أن ذلك يتزامن مع طلب ميزانية أقل للعام المالي 2027 مقارنة بعام 2026.

واقترحت الوكالة خفض نحو 751 مليون دولار من ميزانيات احتجاز المهاجرين ونقلهم، مبررة ذلك بالحصول على تمويل إضافي بمليارات الدولارات عبر قانون «المليار الجميل الواحد» الذي أُقر في صيف 2025.

كما خفّضت طلبات تمويل العمل الإضافي للضباط بنحو 155 مليون دولار.

تفاصيل الأرقام

ويشمل العام المالي 2025 الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس السابق جو بايدن، إضافة إلى معظم السنة الأولى من ولاية ترمب الحالية.

وبحسب البيانات، فإن نحو 167 ألف شخص من إجمالي المرحّلين لديهم سجلات جنائية، سواء عبر إدانات أو قضايا قيد النظر، وهو ما يمثل نحو 38% من إجمالي عمليات الترحيل.

وتؤكد الإدارة الأمريكية أنها تركز بشكل متزايد على استهداف ما تصفه بـ«أخطر العناصر»، ضمن استراتيجيتها لتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة.