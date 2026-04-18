تتسارع مؤشرات الانفجار في مضيق هرمز، مع تحذيرات أمريكية متصاعدة من احتمال تجدد الحرب مع إيران خلال أيام، في وقت تدفع فيه واشنطن بأدوات ضغط غير مسبوقة عبر ما تصفه بـ«الغضب الاقتصادي»، بينما ترد طهران بتهديد مباشر بإغلاق الشريان الأهم للطاقة عالمياً.

تحذيرات أمريكية: الحرب قد تعود

نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين، أن الحرب مع إيران قد تتجدد خلال أيام قريبة، إذا لم يُحرز تقدم ملموس في المسار التفاوضي.

وأكدت المصادر أن الأزمة في مضيق هرمز تصاعدت بعد تضييق هوامش الخلاف بين الطرفين بشأن تخصيب اليورانيوم ومخزونه، ما جعل الملف أكثر حساسية وخطورة.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر أمريكية بأن الرئيس دونالد ترمب عقد اجتماعاً صباح اليوم لمناقشة التطورات المتسارعة في هرمز، وسط تقديرات بأن الأيام المقبلة قد تحمل قراراً حاسماً بين التهدئة أو المواجهة.

«الغضب الاقتصادي».. تصعيد بحري غير مسبوق

كشفت «وول ستريت جورنال» عن استعداد الجيش الأمريكي لتصعيد ميداني مباشر، يشمل الصعود على متن سفن إيرانية ومداهمة أخرى مرتبطة بطهران في المياه الدولية.

وبحسب المصادر، أطلقت البحرية الأمريكية على هذه الحملة اسم «الغضب الاقتصادي»، وتهدف إلى إجبار إيران على فتح مضيق هرمز بالكامل، مع توسيع نطاق العمليات لتشمل مناطق خارج الشرق الأوسط.

كما وسّعت وزارة الخزانة الأمريكية دائرة العقوبات لتطال السفن المتعاملة مع إيران، في خطوة تستهدف خنق النشاط البحري الإيراني وقطع خطوط الإمداد.

سيناريو الاستيلاء على السفن

في أخطر تطور، كشفت المصادر أن واشنطن تدرس الاستيلاء على سفن تجارية إيرانية في المياه الدولية، في تصعيد قد يفتح الباب أمام اشتباك مباشر.

بالتوازي، نشرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) صوراً لعمليات مرافقة بحرية ضمن الحصار المفروض على إيران، في رسالة ردع واضحة.

إيران ترد: إغلاق هرمز مطروح

في المقابل، صعّد الحرس الثوري الإيراني بإعلانه إغلاق مضيق هرمز اعتباراً من عصر اليوم وحتى رفع الحصار البحري الأمريكي.

وأكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن «من المستحيل أن يتمكن الآخرون من العبور من المضيق بينما لا تستطيع إيران ذلك»، في إشارة إلى استعداد طهران لاستخدام ورقة هرمز بالكامل.

كما كشفت مصادر أن إيران تلقت مقترحات أمريكية جديدة عبر باكستان، دون تأكيد رسمي من واشنطن، في محاولة لاحتواء التصعيد.

الهند تدخل على خط الأزمة

انعكست التوترات سريعاً على الأسواق، إذ أعلنت الهند إنشاء صندوق تأمين بحري بقيمة 1.4 مليار دولار لمواجهة مخاطر هرمز، كما استدعت السفير الإيراني عقب هجوم استهدف سفينة وناقلة نفط هنديتين.

رسائل ترمب: لا إفلات لإيران

من جانبه، صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لهجته، مؤكداً أن إيران «لن تفلت من جرائم القتل المرتكبة طوال 47 عاماً»، في تصريح يعكس توجهاً نحو تشديد الضغوط السياسية والعسكرية.

لبنان على الهامش الساخن

من جانب آخر، تتصاعد التوترات على الجبهة اللبنانية، إذ أكد الأمين العام لحزب الله أن «المقاومين سيبقون في الميدان»، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أن الجيش سيواصل عملياته في جنوب لبنان ضد «التهديدات الفورية».

كما تحدثت القناة 12 الإسرائيلية عن استعدادات لاحتمال استئناف القتال مع إيران، مع تحذيرات أمريكية من أن فشل الحل قد يقود إلى حرب جديدة.