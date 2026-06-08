أعلن الدفاع المدني زوال الخطر عن محافظة الخرج، بعد التنبيه الاحترازي الذي صدر في وقت سابق عبر المنصة الوطنية للإنذار المبكر، مؤكداً أهمية استمرار التقيد بالإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة حفاظاً على السلامة العامة.

وأوضح الدفاع المدني أن الحالة الطارئة انتهت، داعياً الأهالي والمقيمين إلى عدم التجمهر أو تصوير المواقع المرتبطة بالحدث، والالتزام بالتوجيهات الرسمية الصادرة عبر القنوات المعتمدة.

تأكيد انتهاء الحالة

أكد الدفاع المدني في تنبيه موجه لسكان محافظة الخرج أن الخطر قد زال، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تتابع الأوضاع بشكل مستمر لضمان سلامة الجميع.

دعوة للالتزام بالإرشادات

شدد الدفاع المدني على ضرورة مواصلة اتباع التعليمات الوقائية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثقة، مؤكداً أن الحصول على المعلومات يجب أن يكون من المصادر الرسمية فقط.

الاتصال بالطوارئ عند الحاجة

دعا الدفاع المدني إلى التواصل مع الرقم (911) في حال وجود أي حالة طارئة أو ملاحظات تستدعي التدخل، مؤكداً جاهزية الفرق المختصة للتعامل مع البلاغات على مدار الساعة.