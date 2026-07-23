أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم مؤشر تصنيف أداء الشكاوى للناقلات الجوية الوطنية والمطارات، استناداً إلى عدد الشكاوى المقدمة من المسافرين للهيئة في شهر يونيو 2026. وذكرت أن إجمالي عدد شكاوى المسافرين على الناقلات الجوية بلغ 1965 شكوى.



الأقل شكاوى



وأوضحت الهيئة أن الخطوط الجوية السعودية كانت أقل شركات الطيران شكاوى، بمعدل 39 شكوى لكل 100 ألف مسافر، مع نسبة معالجة بلغت 89% في الوقت المحدد، بينما جاء طيران ناس ثانياً بمعدل 56 شكوى لكل 100 ألف مسافر، ونسبة معالجة 100%، وحل طيران أديل ثالثاً بمعدل 81 شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة 99%، وفقاً لرصد المؤشر. وكانت أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر يونيو تتعلق بالرحلات، ثم التذاكر، ثم خدمات الأمتعة.



وأشارت الهيئة إلى أن مطار الملك خالد الدولي حصل على المركز الأقل في عدد الشكاوى المرفوعة للهيئة، بنسبة 0.4% لكل 100 ألف مسافر في مؤشر المطارات الدولية التي يزيد عدد المسافرين فيها على 6 ملايين سنوياً، بمعدل 13 شكوى ونسبة معالجة بلغت 100%. كما حصل مطار نجران الدولي على أقل نسبة شكاوى في مؤشر المطارات الدولية التي يقل عدد المسافرين فيها عن 6 ملايين سنوياً، بنسبة 1% لكل 100 ألف مسافر بمعدل شكوى واحدة فقط، وبنسبة معالجة 100%.



المطارات الداخلية



وفي مؤشر المطارات الداخلية، كان مطار الملك سعود الأقل شكاوى بنسبة 3% لكل 100 ألف مسافر بمعدل شكوى واحدة، وبنسبة معالجة بلغت 100%.



وأوضحت الهيئة أن التقرير الشهري يعزز الشفافية ويحفز المنافسة العادلة لتطوير وتحسين الخدمات. يُذكر أن الهيئة وفرت قنوات تواصل متعددة على مدار الساعة للتفاعل مع المسافرين، تشمل مركز الاتصال الموحد 1929، وخدمة «واتس آب» على الرقم 0115253333، وحسابات التواصل الاجتماعي، والموقع الإلكتروني، لتلقي جميع أنواع الشكاوى المتعلقة بالناقلات الجوية والمطارات والخدمات التابعة للهيئة.