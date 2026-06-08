كشف المدرب المغربي حسين عموتة حقيقة توصله إلى اتفاق مع إدارة النادي الأهلي المصري لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم القادم، خلفاً للدنماركي ييس توروب.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت خلال الساعات الماضية موافقة عموتة على تدريب الأهلي، إذ يحظى المدرب المغربي بثقة كبيرة لدى مسؤولي القلعة الحمراء، نظراً إلى سجله التدريبي المميز.

عموتة يكشف الحقيقة

وقال عموتة في تصريح خاص لـ«عكاظ»، رداً على الأنباء المتداولة بشأن توليه تدريب الأهلي الموسم القادم: «لا شيء حتى هذه الساعة».

رحيل توروب بعد موسم كارثي

يُذكر أن الأهلي المصري أعلن، الخميس الماضي، إنهاء تعاقده مع المدرب الدنماركي ييس توروب، عقب موسم مخيب للآمال على المستويين المحلي والقاري، إذ أنهى «المارد الأحمر» الدوري المصري في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، كما ودّع منافسات كأس الرابطة وكأس مصر مبكراً، إضافة إلى خروجه من دوري أبطال أفريقيا من دور ربع النهائي على يد الترجي التونسي.