شهدت قضية رجل الأعمال صبري نخنوخ تطوراً جديداً بعد إلقاء القبض والتحفظ على الإعلامية المصرية جولي أمين، مقدمة برنامج «النص الحلو» على قناة «الحدث اليوم»، ضمن إجراءات التحقيقات الجارية في القضية التي تشغل الرأي العام المصري خلال الفترة الحالية.

إجراءات قانونية

وبحسب معلومات أولية، جرى التحفظ على الإعلامية أثناء محاولتها إنهاء إجراءات نقل أو تسجيل ملكية تسع سيارات كانت مسجلة باسم صبري نخنوخ، في ظل قرارات النيابة العامة الخاصة بالتحفظ على الأموال والممتلكات المرتبطة بالقضية.

تحقيقات متواصلة

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استمرار التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية المعروفة إعلامياً بـ«واقعة التجمع الخامس»، التي شهدت خلال الأيام الماضية سلسلة من الإجراءات القضائية والأمنية المتلاحقة.

شبهات غسل أموال

وكانت النيابة العامة قد أعلنت في وقت سابق فتح مسار تحقيقات مالية موازية، بعدما كشفت التحريات عن وجود شبهات تتعلق بغسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية، واستخدام وسائل متعددة لإخفاء مصادر تلك الأموال وطبيعتها.

قرارات التحفظ

وأصدرت النيابة قرارات بالتحفظ على الأموال المنقولة والعقارية الخاصة بالمتهمين، بما يشمل الحسابات البنكية والودائع والأسهم والسندات والسيارات والمحافظ الإلكترونية، مع منع التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات والفصل النهائي في القضية.

كما شملت الإجراءات إدراج عدد من المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، في إطار التدابير الاحترازية المرتبطة بسير التحقيقات.

بداية القضية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به أصحاب معرض سيارات بمنطقة التجمع الخامس، اتهموا فيه صبري نخنوخ وآخرين بالاعتداء عليهم وإحداث إصابات، إضافة إلى الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة عقب مشاجرة داخل المعرض.

ضبط أسلحة ومخدرات

وخلال عمليات التفتيش اللاحقة، أعلنت النيابة العامة ضبط أسلحة نارية مزودة بكواتم صوت وكميات من الذخيرة ومواد مخدرة وأدوات أخرى، فيما وُجهت للمتهمين اتهامات تتعلق بتكوين تشكيل إجرامي وممارسة أعمال البلطجة واستعراض القوة والإخلال بالأمن العام.

وتعد القضية من أبرز القضايا التي تشهدها الساحة المصرية حالياً، في ظل توسع نطاق التحقيقات وظهور أسماء جديدة مرتبطة بالوقائع محل الفحص، وسط ترقب لنتائج الإجراءات القضائية خلال الفترة القادمة.