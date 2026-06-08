بدأت إسرائيل تنفيذ ردها العسكري على إيران، عقب الهجمات الصاروخية التي استهدفت أراضيها في وقت سابق، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في العاصمة طهران ومدينتي تبريز وأصفهان.

غارات إسرائيلية على أهداف داخل إيران

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو بدأ شن هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، في تصعيد جديد يعيد التوتر العسكري بين الجانبين إلى الواجهة بعد فترة من الهدوء النسبي.

وتزامنت الضربات مع تقارير إيرانية تحدثت عن انفجارات متفرقة في عدد من المدن، دون صدور حصيلة رسمية بشأن حجم الأضرار أو طبيعة المواقع المستهدفة.

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تل أبيب: الرد جاء بعد الهجمات الصاروخية

وكانت إسرائيل قد توعدت بالرد على الهجمات الصاروخية التي استهدفت أراضيها، إذ أكد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق جاهزيته لتنفيذ ضربات ضد إيران فور صدور القرار السياسي.

وأوضح الجيش أن رئيس الأركان أجرى تقييماً للوضع الميداني، مشيراً إلى أن القوات المسلحة مستعدة لتوجيه ضربات قوية رداً على أي تهديد يستهدف إسرائيل.

اجتماعات أمنية عاجلة

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس اجتماعات مع قادة المنظومة الأمنية والعسكرية لبحث التطورات الميدانية وخيارات التعامل مع التصعيد الأخير.

وتأتي الضربات الإسرائيلية في وقت تشهد فيه المنطقة حالة ترقب واسعة، وسط مخاوف من اتساع دائرة المواجهة بين الطرفين خلال الساعات القادمة.