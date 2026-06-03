يترقّب عشاق كرة القدم حول العالم انطلاق منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، في نسخة تاريخية تعد الأكبر من حيث عدد المنتخبات المشاركة.



ومع اقتراب صافرة البداية، تتجه الأكريستيانو رونالنظار إلى عدد من النجوم المخضرمين الذين يواصلون كتابة فصول جديدة في مسيرتهم الكروية، رغم تقدمهم في العمر، ليؤكدوا أن الخبرة لا تزال عنصراً حاسماً في أكبر محفل كروي عالمي.



ويتصدر الإسكتلندي كريج جوردون قائمة أكبر اللاعبين سنّاً في البطولة، إذ يبلغ من العمر 43 عاماً، ليصبح أكبر المشاركين في مونديال 2026.



ويأتي خلفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعمر 41 عاماً، مواصلاً حضوره الاستثنائي في الملاعب العالمية، فيما يحتل المكسيكي المخضرم جييرمو أوتشوا المركز الثالث بعمر 40 عاماً.



ويتساوى أوتشوا في العمر مع عدد من الأسماء البارزة، يتقدمهم البوسني إدين دجيكو، والحارس الألماني مانويل نوير، وقائد المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش، إذ يبلغ كل منهم 40 عاماً.



وتعكس هذه الأسماء قدرة عدد من النجوم على الحفاظ على مستوياتهم الفنية والبدنية لسنوات طويلة، ليواصلوا تمثيل منتخباتهم في أكبر حدث كروي على مستوى العالم، ويضيفوا المزيد من الخبرة والإلهام للأجيال الجديدة في ملاعب المونديال.