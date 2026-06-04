أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم (الخميس)، إنهاء تعاقده مع المدرب الدنماركي ييس توروب بعد موسم مخيب للآمال على المستويين المحلي والقاري.

بيان الأهلي

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «أنهى النادي الأهلي علاقته التعاقدية بشكل نهائي مع المدرب الدنماركي ييس توروب وجهازه المعاون، وذلك بالتراضي، خلال الجلسة التي عقدها نائب رئيس مجلس الإدارة ياسين منصور، وعضو المجلس سيد عبد الحفيظ، المفوضان بملف الكرة، مع المدير الفني ووكيله فراس علي، بحضور المستشار القانوني لقطاع الكرة الدكتور عبد الله شحاتة».

وأضاف البيان: «قام توروب بالتوقيع على مخالصة مالية بعد الحصول على مستحقاته، وفقاً لبنود عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026، ووجّه النادي الشكر للمدير الفني ومعاونيه على الفترة التي تولوا خلالها المسؤولية، وبذلوا أقصى ما لديهم لتحقيق أفضل النتائج، متمنياً لهم التوفيق في خطواتهم المقبلة».

وعبّر ييس توروب وجهازه المعاون عن شكرهم وتقديرهم لمجلس إدارة النادي وجماهير الأهلي واللاعبين على تعاونهم معهم، في إطار حرصهم على الحفاظ على العلاقة الطيبة مع كافة عناصر المنظومة التي عملوا معها.

غربلة في الأهلي

كما أعلن الأهلي رحيل المدرب المساعد عادل مصطفى، ووجّه الشكر إلى مدير الكرة وليد صلاح الدين، مع تعيين نجم النادي السابق وائل جمعة خلفاً له، وذلك ضمن سلسلة من التغييرات التي طالت قطاع كرة القدم بالنادي على مختلف المستويات.

موسم كارثي

وعاش الأهلي موسماً كارثياً على مستوى النتائج، إذ احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، كما ودّع بطولتي كأس الرابطة وكأس مصر مبكراً، إلى جانب الخروج من دوري أبطال أفريقيا من الدور ربع النهائي على يد الترجي التونسي.