كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الإثنين) أن بلاده باتت قريبة من إنتاج صاروخ باليستي محلي الصنع لاستخدامه في ضرب أهداف داخل العمق الروسي، قبيل مباحثات في لندن مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ سنوات.



وأوضح زيلينسكي لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية أن بلاده طورت خلال الحرب مجموعة واسعة من الطائرات المسيّرة والصواريخ، مشدداً بالقول: «لا نمتلك بعد صواريخ باليستية، لكننا نسير في هذا الاتجاه، ونحن قريبون جداً من ذلك».



وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن تصعيد الهجمات العابرة للحدود يمثل رداً على العمليات الروسية، مبيناً أن بلاده «لن تموت بصمت»، وأن قدرتها على الرد تزداد يوماً بعد يوم.



وأبدى زيلينسكي استعداده لتجميد القتال على خطوط التماس الحالية إذا كان ذلك سيفتح الباب أمام مفاوضات دبلوماسية تنهي الحرب، رغم لهجته الحازمة تجاه موسكو.



ولفت إلى أن تجميد الجبهة لا يعني منح روسيا انتصاراً، بل يهدف إلى منح الأوكرانيين فرصة لحماية المدنيين وإعادة الجنود إلى ديارهم، معتبراً أن بلاده حققت انتصاراً كبيراً بالحفاظ على استقلالها وسيادتها رغم سنوات الحرب.



وأفصح الرئيس الأوكراني عن تلقيه «إشارات متباينة» من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن استعداده لإنهاء الحرب، معتبراً أن القرار النهائي بوقف القتال يعتمد على الرئيس الروسي وحده.



وأضاف زيلينسكي: «إذا أراد حقاً إنهاء هذه الحرب، فسنجلس إلى طاولة المفاوضات»، مبيناً أنه مستعد لعقد لقاء مباشر مع بوتين بأي صيغة كانت، سواء بوساطة دونالد ترمب أو عبر وساطة أوروبية.



وكشف الرئيس الأوكراني عن لعب رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش دور الوسيط في نقل رسائل بين موسكو وكييف خلال مراحل سابقة من الحرب، مبيناً أنه أبلغ الملياردير الروسي بأن أوكرانيا لن تتخلى عن إقليم دونباس، ولن تسمح بتحقيق انتصار روسي على حساب سيادتها.