أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم (الإثنين) أن المفاوضات الجارية حالياً تتركز على التوصل إلى اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل، موضحاً أنه لن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب.



وقال عون لشبكة «سي إن إن»: «نقول للحكومة الإسرائيلية إن الحل العسكري لن يوفر الأمن لشمال إسرائيل أبداً»، موضحاً أن بلاده لا تملك خياراً سوى المفاوضات.



وأضاف: «نحاول الاستفادة من اهتمام الرئيس ترمب بإنهاء هذا الصراع»، لافتاً إلى أن المطروح حالياً هو اتفاق عدم اعتداء أو اتفاق أمني، أما في ما يتعلق باتفاق سلام فإننا جزء من المبادرة العربية.

مشيعون يحملون جنازة نقيب في الجيش اللبناني قتل على يد القوات الإسرائيلية.

وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قد قال في وقت سابق اليوم إن إسرائيل شنت نحو 3500 غارة جوية على لبنان ومئات التفجيرات منذ أن أعلنت الولايات المتحدة وقف إطلاق النار في 16 أبريل.



وقال سلام عقب اجتماع مجلس الوزراء: «نفذت إسرائيل خلال الفترة من 17 أبريل إلى 7 يونيو 3491 غارة جوية، و407 عمليات هدم، و6 عمليات تجريف سوّت قرىً بأكملها بالأرض في أقصى جنوب لبنان»، موضحاً أن لبنان يسعى جاهداً للحفاظ على وقف إطلاق النار، لكن أحدث تصعيد بين إيران وإسرائيل تسبب في موجات نزوح جديدة، ما أدى إلى ضغط هائل على قدرة لبنان على استيعاب العائلات النازحة.



ودخل وقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، حيز التنفيذ بعد منتصف ليل 17 أبريل، فيما لا تزال القوات الإسرائيلية تحتل مناطق واسعة في جنوب لبنان.



ونزح أكثر من مليون شخص، أي ما يعادل خُمس سكان لبنان، بسبب الغارات الإسرائيلية وأوامر الإخلاء في مختلف أنحاء البلاد منذ اندلاع الحرب الأخيرة في 2 مارس الماضي.