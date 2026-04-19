تنطلق، الإثنين، منافسات الجولة الـ30 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، التي قد تسفر نتائجها عن تحديد هوية أول الصاعدين إلى دوري روشن الموسم المقبل.



وأصبح أبها على أعتاب حسم الصعود رسمياً إلى دوري روشن إذ يحتاج لـ 3 نقاط فقط من مبارياته الخمس المتبقية دون النظر لنتائج الآخرين، بينما يحتدم الصراع على البطاقة الثانية بين الدرعية، الفيصلي والعلا مع أفضلية للدرعية المنفرد بالوصافة بفارق 5 نقاط عن المركز الثالث.



وتنطلق، الإثنين، منافسات الجولة، إذ تقام 3 مباريات تجمع العدالة مع الجندل، الجبيل مع الوحدة والعلا مع الجبلين.



ويبحث العدالة عن استعادة توازنه وتحقيق فوز ينعش به آماله في البقاء بعد تراجعه للمركز الـ 16 برصيد 18 نقطة، بينما يحل الجندل في المركز الـ 14 برصيد 29 نقطة ويبحث عن فوز يضمن له البقاء.



ويستقبل الجبيل ضيفه الوحدة ولا بديل أمامه سوى الفوز من أجل الحفاظ على آماله الصعبة في البقاء إذ يحل في المركز الأخير برصيد 14 نقطة، بينما يسعى الوحدة لمواصلة انتصاراته والتقدم في سلم الترتيب إذ يحل المركز الـ 11 برصيد 36 نقطة.



وفي واحدة من قمم الجولة، يتطلع العلا لفوز جديد يقترب به من الوصافة إذ يحل ثالثاً برصيد 58 نقطة بفارق 5 نقاط عن الوصافة، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام الجبلين الذي يطمح للتقدم خطوة في مراكز الملحق إذ يحل سادساً برصيد 52 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المركز الثالث.



وتتواصل الثلاثاء منافسات الجولة بإقامة 4 مباريات، إذ يلتقي الدرعية مع الرائد، الباطن مع الأنوار، العربي مع البكيرية، والطائي مع أبها.



يستضيف الدرعية ضيفه الرائد في قمة منتظرة يدخلها صاحب الوصافة قادماً من تعثر فقد به نقطتين ثمينتين في صراع اللقب وحسم الصعود، إذ يملك 63 نقطة بفارق 8 نقاط عن الصدارة، بينما يدخل الرائد اللقاء متأثراً بخسارة في الوقت القاتل أمام العروبة في الجولة الماضية، وهي الخسارة التي قلصت حظوظه في اللحاق بمراكز الملحق إذ يحل سابعاً برصيد 45 نقطة بفارق 7 نقاط عن مراكز «البلاي أوف».



ويستقبل الباطن ضيفه الأنوار من أجل مواصلة الانتصارات وتعزيز حظوظه في البقاء إذ يحل في المركز الـ 15 برصيد 18 نقطة، بينما يحل الأنوار في المركز الـ 12 برصيد 35 نقطة.



ويأمل العربي في الحفاظ على حظوظه الصعبة في البقاء، إذ يحل في المركز الـ 17 برصيد 16 نقطة، وذلك عندما يستقبل البكيرية صاحب المركز التاسع برصيد 40 نقطة.



ويحل أبها ضيفاً على الطائي في مباراة حسم الصعود، إذ يحتاج المتصدر بـ 71 نقطة لفوز يضمن به رسمياً الصعود إلى دوري روشن دون النظر لنتائج الآخرين، بينما يدخل الطائي اللقاء متأثراً بخسارته أمام الفيصلي بثلاثية ليتراجع إلى المركز الـ10 برصيد 38 نقطة.



وتختتم الأربعاء منافسات الجولة الـ30، إذ يلتقي العروبة مع الزلفي، فيما يحل الفيصلي ضيفاً على جدة.



وبنشوة الفوز القاتل على الرائد، يتطلع العروبة - الخامس برصيد 53 نقطة - لمواصلة الانتصارات نحو التقدم في سلم الترتيب من أجل الحصول على أفضلية خلال الملحق، فيما يدخل الزلفي اللقاء بحثاً عن مواصلة نتائجه الإيجابية بعدما فرض التعادل على الدرعية في الجولة الماضية ليحل في المركز الثامن برصيد 40 نقطة.



ويسعى الفيصلي لمواصلة انتصاراته وتعزيز موقعه في المركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة عن العلا ولكل منهما 58 نقطة، بينما يحل جدة في المركز الـ 13 برصيد 34 نقطة.